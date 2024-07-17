峮峮接班人遭水噴溼！「1處」很不科學 全網嘆：怎麼做到的？

冼迪琦（圖）被稱為峮峮接班人。（翻攝自Instagram@diccc0213）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被稱為「峮峮接班人」的香港籍中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」新女神「阿迪」冼迪琦近期玩潑水，被噴得溼答答，沒想到，她照片中其中一處很不科學，讓網友大嘆：「怎麼做到的？」

冼迪琦在球場邊被水噴溼瀏海和妝容依舊完美。（翻攝自Instagram@diccc0213）

日前冼迪琦在IG分享球團「涼水祭」活動的花絮照，興奮寫下：「看到大家都玩得好開心喔，安打時的水柱噴射畫面好漂亮，好好的用眼睛記錄下來了。」；花絮照中的阿迪即便被噴溼了，妝容還是十分完好，模樣依舊甜美動人。

請繼續往下閱讀...

網友對於冼迪琦被水噴溼後瀏海還很完善感到詫異。（翻攝自Instagram@diccc0213）

網友們看見阿迪的照片，反倒是對於她被水噴溼後，瀏海完好無動於衷的「不科學」精緻模樣感到訝異：「怎麼做到還有瀏海的！！！！不可思議！」、「小迪的瀏海居然還可以維持！」議論紛紛。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

在 Instagram 查看這則貼文 冼迪琦 SIN TIK KEI Dickie（@diccc0213）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法