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娛樂 最新消息

胡瓜年年出席金鐘獎 呱吉受感動「走鐘獎一定辦下去」

「呱吉」邱威傑（右）主辦走鐘獎邁入第6屆，今（17）日截止投稿。（翻攝自呱吉臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕由「呱吉」邱威傑主辦台灣YouTuber界盛事「走鐘獎」今年邁入第6屆，前陣子盛傳「今年還有走鐘獎嗎」、「要停辦了嗎」，被猜「走鐘獎可能不辦了」，呱吉斬釘截鐵說：「「從來沒有想過不辦的選項！」

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呱吉昨透露詢問一位頗受敬重的Youtuber，今年會不會投稿走鐘獎？他說以對方聲望，投不投稿都沒差，呱吉心想要是能獲得一個客套的答案，例如「我會考慮看看」就很不錯了，沒想到對方直接說：「一定投啊！」

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對方還引述綜藝大哥胡瓜2023年金鐘獎訪問時說的話：「我必須尊重這個行業，必須加入這個行業，不然別人也不會尊重我們，所以我們也絕對要出席這個晚會。」呱吉說，距離胡瓜上次得主持人獎是在2018年《綜藝大集合》，當時胡瓜說，不論入圍與否、得獎沒有，每次一定會出席金鐘獎。

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朋友說完胡瓜這段話，轉而告訴呱吉：「所以我當然也要照常投稿，不管我需不需要這個獎。」讓呱吉燃起信心，除了對朋友表達感謝之意，也要告訴媒體同業，第6屆走鐘獎投稿在今（17）日截止投稿。

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