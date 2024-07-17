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蔡依珊沈寂多時！公開素顏近照曝現況 6字回應外界關心

蔡依珊近期經營食品品牌有成。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕國民黨副主席連勝文的愛妻，同時也是「紅豆食府」千金的蔡依珊，時常在社群網站與網友分享生活，不過自從上月6日之後，就再也沒有更新屬於自己生活上的動態。睽違逾一個月，蔡依珊昨近日在IG曬出素顏近照，並透露近期自己在瘋迷的事物，針對有網友先前的關心，她也以6個字發聲回應。

蔡依珊15日在IG限時動態曬出近照，她以素顏入鏡並露出燦笑，看起來心情相當不錯，另一則限時動態則是玩IG的「輪到你了」蓋樓文，並熱情邀請網友們來認識她，除了介紹自己的名字是「依珊」，經商的她也透露最近在瘋讀《分餅》一書，並表示〈KING〉這首歌最符合自己的個性。

蔡依珊近日以素顏入鏡，並邀請網友們來認識自己。（翻攝自IG）

此外，蔡依珊經營食品品牌有成，忙於工作的她雖會更新社群，但除了宣傳自己的品牌、分享網路影片，以及呼籲粉絲支持公益之外，近期較少透露生活近況。然而，蔡依珊在「小暑」當日發文關心粉絲們注意身體調節後，一名網友則留言：「妳也是喔，天氣真的熱，多喝水及防曬。」蔡依珊則開心回覆：「謝謝妳的關心！」

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