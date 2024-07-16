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娛樂 最新消息

孫藝真新片陣容確定了！8月開拍網讚：卡司超強

李炳憲（左）、孫藝真合作新片《斧頭》將在8月開拍。（翻攝X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕孫藝真生子後，接下首部電影《斧頭》（暫譯）將在8月開拍，韓媒今獨家報導，車勝元、朴喜洵將加入演出陣容，包括先前公開的李炳憲、李星民、廉惠蘭、柳演錫等，南韓網友大讚卡司超強，放話不看不行。

《斧頭》為《分手的決心》導演朴贊郁籌備多年新作，講述李炳憲和孫藝真飾演的「貧賤夫妻」透過殺人搶奪工作機會，不過實際劇情仍然保密中。

孫藝真（第一排左起）、廉惠蘭、尹佳怡、李星民（第二排左起）、導演朴贊郁、李炳憲、柳演錫（第三排左起）、車勝元、朴喜洵將一起合作新片《斧頭》。（翻攝自X）

朴贊郁向來以「很會拍女人」聞名，包括《共同警戒區JSA》李英愛、《下女的誘惑》金珉禧到《分手的決心》湯唯等，擅於挖掘女演員的全新形象，這次孫藝真加入朴贊郁新片，演技有望全面發揮。

據報導，車勝元和李炳憲在同部片合作也引發期待，兩人雖然都有演出韓劇《我們的藍調時光》，但無任何對戲，這次將在同一部電影比拚演技，影迷非常期待。

另外，新人尹佳怡經過百人海選，透過試鏡加入《斧頭》一員，她曾客串韓劇《有院子的家》，還在《SNL Korea》第四季中表現活躍，這次將透過名導新作正式打開演員之路。

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