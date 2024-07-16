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娛樂 日韓

TWICE子瑜神隱1個月後再現 變身金髮日系叛逆辣妹

TWICE成員子瑜新造型曝光。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國超人氣女團TWICE台灣成員子瑜，曾入選「全球百大美女」第一名，一直走自然清純路線的她，近日忙著全新日文專輯《DIVE》，專輯將於明（17）發行。子瑜先前都會透過社群平台分享自己的日常，近一個月子瑜都沒有發文，今（16）終於更新近況，但是超叛逆澀谷系辣妹造型卻讓網友大吃一驚。

子瑜新造型走澀谷系叛逆辣妹風。（翻攝自IG）

從子瑜po的照片可見她把頭髮染成金黃色，穿著平口上衣，性感上圍若隱若現，露出纖細腰肢，完全顛覆過去甜美模樣，火辣造型立刻引起粉絲討論。除此之外，子瑜也到日本心齋橋造訪，並小露一手日語寫著：「少しだけ雨が降ってくれてよかったです。大阪最高（很高興下了一點小雨，大阪最棒了）」。照片曝光後短短一小時就超過47萬人按讚。

子瑜到大阪心齋橋，特別模仿了「固力果跑跑人」的姿勢。（翻攝自IG）

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