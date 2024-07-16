陳曉東差點失明！罹急性青光眼忍痛拍完戲才就醫

陳曉東演唱會記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕陳曉東即將在9月28日首度攻蛋，明年他將滿50歲，面對五字頭會不會有壓力？他感嘆時間過得飛快，「還記得來台灣是97年，22歲時發《心有獨鍾》。這麼多年下來 ，《心有獨鍾》讓我得到很多東西 ，真正為我打開華語市場 。」更娶了台灣愛妻、女兒在台灣出生，感謝台灣給了他很多愛。

明年同樣是他入行滿30週年，他透露「偶像難為」，2017年他在橫店拍《新龍門客棧》時，因為葡萄膜感染引發急性青光眼，忍痛拍完最後一場戲後，連夜搭了6小時車到上海緊急就醫，一路擔心自己是否會失明，心情相當煎熬。

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陳曉東演唱會記者會。（記者胡舜翔攝）

他到醫院後，院長立刻替他打針降眼壓，差一點就有失明的危險，後來他選擇直接注射類固醇到眼球的療法，立刻就簽「生死狀」、照CT，足足在住院待了一個禮拜，那段時間，他每天都要被綁住、注射類固醇到雙眼兩次，他回憶：「那個針打進去時，有幾秒鐘真的會瞎掉。」幸好老婆一直在身邊陪伴他。

還有一年，可能因為過去舊傷的影響，他不停脫臼了八次，氣到後來立志去健身，把背後的肌肉練起來，他還笑稱自己是過敏體質，一過敏皮膚就會爛掉，紅腫到像是午餐肉一般，但沒過敏時，看起來就像30歲。

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