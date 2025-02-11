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中國官媒抖音最愛台灣名嘴第1名是「他」 黃國昌排名曝光

中國官媒抖音最常引用的台灣名嘴前20名出爐。（翻攝自抖音）中國官媒抖音最常引用的台灣名嘴前20名出爐。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台灣資訊環境研究中心今（11）公布調查，美國總統大選前後，中國官媒抖音最常引用的台灣名嘴，也可視為「中共視角的台灣代表」前20名出爐，其中比較令人訝異的是位於第20名的民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌。

前立委蔡正元（中）。（翻攝自臉書）前立委蔡正元（中）。（翻攝自臉書）

台灣資訊環境研究中心表示，從2024年10至11月、美國總統大選前後各一個月內，中國官媒抖音頻道最常引用台灣人物前20名，由前立委蔡正元奪冠，民眾黨代理主席黃國昌則位於20令人訝異，因為黃國昌的發言無關中國、無關疑美且大多集中在評論民眾黨前主席柯文哲身上，竟然也入榜。

民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌。（翻攝自臉書）民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌。（翻攝自臉書）

在排行榜上排名分別是：蔡正元、栗正傑、郭正亮、帥化民、呂禮詩、謝寒冰、賴岳謙、介文汲、張延廷、苑舉正、鄭麗文、周錫瑋、侯漢廷、朱立倫、李勝峰、徐巧芯、唐湘龍、董智森、沈富雄、黃國昌。其中16人是政論節目常見名嘴，4名政治人物是台北市議員侯漢廷、國民黨主席朱立倫、國民黨立委徐巧芯、民眾黨立委黃國昌。

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