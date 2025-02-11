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世紀三角戀隨風而逝！瓊瑤過世2個月「平鑫濤前妻林婉珍也離世」

〔記者蕭方綺／台北報導〕皇冠雜誌社創立人平鑫濤前妻、資深水墨畫家林婉珍4日過世，享耆壽95歲，她的女兒平珩昨證實此事。而林婉珍和前夫平鑫濤、瓊瑤的三角戀情生前轟轟烈烈，瓊瑤去年12月4日離世，如今林婉珍相隔2個月也離世，這段這段愛恨情仇隨著三人相繼離世，也跟著隨風而逝。

平珩（右）證實媽媽林婉珍4日離世。（翻攝自臉書）平珩（右）證實媽媽林婉珍4日離世。（翻攝自臉書）

林婉珍和平鑫濤生下三名子女平瑩、平珩、平雲，後來平鑫濤與瓊瑤發生婚外情，林婉珍離婚後未再婚。這段轟轟烈烈三角戀，一直以來都是以瓊瑤的說法作為報導，2018年林婉珍以「沉默50年，終於發聲」反擊，推出新書《往事浮光》。

當時她提及這段三角戀過往都是瓊瑤發聲，是時候「談談我的版本了」。林婉珍在作者序中寫道：「這80多年來的人生，起起伏伏，有時候看到其他人寫到關於我的事情，明明同一件事情，卻跟我的所見所聞差異甚大。」

她也回憶被提離婚簽字的那天，平鑫濤竟說：「妳比較堅強，她（瓊瑤）比較軟弱。」對夫妻情決絕，林婉珍感嘆，「我聽了真不知該怎麼回應，我比較堅強，所以可以任你插刀戳槍，她（瓊瑤）比較軟弱，所以你不照顧她，她就會活不下去？」

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