劉盈秀當主播10年 「長期高壓勞累」以致健康亮紅燈

劉盈秀主持全新節目《盈秀報健康》。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《健康我+1》YT頻道7月17日起推出全新節目《盈秀報健康》，由中天美女主播劉盈秀主持，節目邀請各領域權威專家，與民眾分享息息相關的健康知識。劉盈秀身兼主持與製作，節目內容一手包辦，一直以來「螃蟹主播」總是充滿活力與熱情，這次嘗試健康資訊節目，希望以正能量的風格，讓疾病相關議題不再沉重。

節目將邀請抗癌成功的名醫、美女中醫師、專業復健師及健身教練等，與主持人一對一訪談，每集內容不單分享，更加入活潑生動的健康動作武打片，透過實際互動教學讓觀眾在家也能跟著一起做，劉盈秀提及：「在過往播新聞與節目主持都必須長時間久坐久站，對身體的關節其實有一定影響，透過實際操作，希望能讓民眾避免錯誤的姿勢，導致加深對身體的損害。」

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劉盈秀長期高壓勞累、作息晨昏顛倒，導致健康亮紅燈。（中天提供）

主播劉盈秀從業18年，長期在高壓的新聞媒體工作環境中，身體時常吃不消，「播新聞曾經長達快十年時間，半夜凌晨摸黑三點多起來，四點多到班，有時是凌晨早班再接夜班，其實都得調整生理時鐘作息。」她還曾經凌晨五點的早車，做了九條新聞再播夜線新聞，直到凌晨一點才收工，甚至曾有一天播過9節氣象加4節新聞，還要邊播新聞、邊發氣象，「忙到連喝水、上廁所的時間都不夠用，長期高壓勞累、作息晨昏顛倒，導致健康亮紅燈，所以更深刻體悟到健康真的很重要。」

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