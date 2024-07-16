晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉盈秀當主播10年 「長期高壓勞累」以致健康亮紅燈

劉盈秀主持全新節目《盈秀報健康》。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《健康我+1》YT頻道7月17日起推出全新節目《盈秀報健康》，由中天美女主播劉盈秀主持，節目邀請各領域權威專家，與民眾分享息息相關的健康知識。劉盈秀身兼主持與製作，節目內容一手包辦，一直以來「螃蟹主播」總是充滿活力與熱情，這次嘗試健康資訊節目，希望以正能量的風格，讓疾病相關議題不再沉重。

節目將邀請抗癌成功的名醫、美女中醫師、專業復健師及健身教練等，與主持人一對一訪談，每集內容不單分享，更加入活潑生動的健康動作武打片，透過實際互動教學讓觀眾在家也能跟著一起做，劉盈秀提及：「在過往播新聞與節目主持都必須長時間久坐久站，對身體的關節其實有一定影響，透過實際操作，希望能讓民眾避免錯誤的姿勢，導致加深對身體的損害。」

劉盈秀長期高壓勞累、作息晨昏顛倒，導致健康亮紅燈。（中天提供）

主播劉盈秀從業18年，長期在高壓的新聞媒體工作環境中，身體時常吃不消，「播新聞曾經長達快十年時間，半夜凌晨摸黑三點多起來，四點多到班，有時是凌晨早班再接夜班，其實都得調整生理時鐘作息。」她還曾經凌晨五點的早車，做了九條新聞再播夜線新聞，直到凌晨一點才收工，甚至曾有一天播過9節氣象加4節新聞，還要邊播新聞、邊發氣象，「忙到連喝水、上廁所的時間都不夠用，長期高壓勞累、作息晨昏顛倒，導致健康亮紅燈，所以更深刻體悟到健康真的很重要。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中