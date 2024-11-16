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娛樂 電視

《玩很大》10週年！吳宗憲「無預警換掉KID」引爆哭 難過小鬼意外離世

〔記者林欣穎／台北報導〕《綜藝玩很大》迎來10週年，特別推出《綜藝玩很大：10週年有笑有淚全紀錄》，日前新書預購就衝上博客來跟金石堂雙榜冠軍，主持人吳宗憲感性表示：「在演藝圈將近40年的時間，從來沒有看過任何一個節目可以把彼此的心境拉到這麼接近的距離，與其說《綜藝玩很大》是一個綜藝節目，不如說是一段屬於彼此的人生，謝謝紅隊！也謝謝玩粉！我們共同經歷生命中無法忘記的。」

小鬼（右）與坤達（左）、KID擁有好交情。（綜藝玩很大提供）小鬼（右）與坤達（左）、KID擁有好交情。（綜藝玩很大提供）

KID表示，《玩很大》的精神在於好看，「充滿勇氣、好人、默契與團隊合作，造就節目誕生到現在十年。」最晚加入的坤達則說：「《玩很大》是我人生很重要的一部分，讓我看到自己更多不一樣的面向。」

而《綜藝玩很大：10週年有笑有淚全紀錄》不僅是對過去的回顧，更是對未來的展望。透過爆笑與辛酸的幕後花絮和主持人們的真情告白與典藏照片，共同感受這段綜藝旅程的感動。

吳宗憲難忘假裝要把KID換掉的那一集。（綜藝玩很大提供）吳宗憲難忘假裝要把KID換掉的那一集。（綜藝玩很大提供）

回顧《綜藝玩很大》十年，從紅隊的吐槽到綜藝天王吳宗憲詼諧幽默的主持功力，再到玩起遊戲不要命的「瘋面仔」KID林柏昇、帥起來連自己都害怕的小鬼黃鴻升，以及冷不防撿到槍的冷面笑匠坤達。

吳宗憲說當年接獲主持邀約已經50歲，對於又要上山下海，難免心中有一些疑惑和忐忑。提到最難忘的除了假裝要把KID換掉的那一集，「看著野人爆哭，然後再把小隊長的背帶披在他身上，真的是真情流露！而小鬼的離開，我們一起掉眼淚，這10年來大家一起回憶走過的點點滴滴。」

坤達（左起）、吳宗憲、KID迎《玩很大》10週年。（綜藝玩很大提供）坤達（左起）、吳宗憲、KID迎《玩很大》10週年。（綜藝玩很大提供）

而坤達的加入，節目有了新生力量，看著坤達在《玩很大》一路的成長與轉變，憲哥再度感性發言：「就跟KID還有小鬼一樣；都是他們在演藝圈的高光時刻，是他們演藝事業當中，最大的轉捩點。」而對於每位玩粉來說，《綜藝玩很大：10週年有笑有淚全紀錄》不僅是一本書，更是一份情感的紀錄，期待未來的每一個笑聲，永遠陪伴在你我心中。

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