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娛樂 電影

（專訪）莫子儀《餘燼》角色原型是他？受難者家屬喊：到死都無法原諒

莫子儀是位有備而來的受訪者，他能對角色、電影侃侃而談，言之有物。（記者陳奕全攝，服裝提供：APUJAN）莫子儀是位有備而來的受訪者，他能對角色、電影侃侃而談，言之有物。（記者陳奕全攝，服裝提供：APUJAN）

〔記者廖俐惠／專訪〕莫子儀向來不排斥白色恐怖相關題材的作品，從《台北歌手》到今年的《餘燼》，皆大膽探討了台灣的歷史傷痛，莫子儀認為，參與真實發生過的歷史題材是自然而然的事，他希望能如同韓國用各種不同手法講述光州事件一般，台灣也能成熟到用各種角度詮釋歷史事件。

早在大學時期，莫子儀就接觸過與白色恐怖相關的史料、演出，但深入了解是從《台北歌手》開始，才花很多時間去了解這段歷史。這次《餘燼》特別的是，除了史料之外，他閱讀了書籍《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》，加上在國家人權播物館看了很多資料，及訪問受難者家屬的紀錄片《獄外之囚》後，感觸很深。

莫子儀在《餘燼》中飾演神秘富商莫子凡。（本地風光提供）莫子儀在《餘燼》中飾演神秘富商莫子凡。（本地風光提供）

莫子儀在《餘燼》中飾演的莫聲遠遭到槍決。（本地風光提供）莫子儀在《餘燼》中飾演的莫聲遠遭到槍決。（本地風光提供）

他印象深刻的是受難者家屬有不同的反應，有些拒絕受訪、不願再提，更直言「到死都無法原諒」，宛如揭開身上的瘡疤般痛苦，有些人即便能侃侃而談，卻能感受到他們為了回歸到正常生活，付出了多大的努力。而莫子儀飾演的莫子凡，正是由這些家屬的集體記憶濃縮出來的角色，巧妙的是，所有演員當中，只有他一人分飾父子兩角，一個是白色恐怖受難者莫聲遠，一個是一生想為父親報仇的莫子凡，莫子儀認為這樣的安排別具意義，「我覺得也是個象徵，上一代受到的傷痕、傷痛直接遺留到下一代。」

電影與敏感的政治題材有關，莫子儀認為，在全面創作自由上，不可能「政治歸政治、表演歸表演」，或許在純粹的男女、家庭情感上能夠與政治無關，但只要角色擴大至社會層面，「不可能避得開社會議題、不可能避得開政治議題，政治議題不光是講政治，而是包括這個國家、這塊土地生存的模樣，並不只是說哪個黨派，而是和這個國家的歷史、文化息息相關。」

莫子儀認為政治與藝術表演無法完全切割。（記者陳奕全攝）莫子儀認為政治與藝術表演無法完全切割。（記者陳奕全攝）

今年5月，莫子儀在臉書上對國會擴權法案發表看法，提到「我們的國家，甚至多數時候不能被稱作一個國家，不論自己的政治傾向如何都一樣」，認為真正的民主就該充分討論。貼文曝光後獲得廣大迴響，許多人稱他是最勇敢的台灣藝人，但他不以為然，淡定的說：「也還好，我就是這樣的人。」

他表示，自己很清楚要為決定負責，「我知道我是這樣的演員，戲不會很多，收入不會很多，別人在選擇我時可能會有考量。」他理解每個人有不同考量，因此做出選擇，而他自己則無悔於這番表態，「因為這是我選擇成為演員的樣子！」

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