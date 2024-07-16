被指偽造90萬支票獲不起訴 徐乃麟痛批2人「有夠壞」反控誣告

〔記者陳彩玲／台北報導〕藝人徐乃麟和謙邑建設公司負責人曹小均（原名曹米芳）、大龍蝦數位公司總經理葉曜丞，因投資糾紛纏訟6年。日前徐乃麟又被曹女提告偽造90萬支票，檢方上週調查後不起訴，徐乃麟今天到台北地檢署反告蔡、曹涉犯誣告等罪，並痛訴2人「實在有夠壞」，未來每一件都會訴諸法律，自證清白。

藝人徐乃麟到北檢控告曹女、葉男涉犯誣告等罪。（記者陳彩玲攝）

2019年徐乃麟被曹、葉爆料，假賣屋真詐財8千萬元，徐乃麟隨即開記者會澄清，指自己是受害者，反控爆料者詐欺及誣告，但記者會尾聲時，曹、蔡爆卻現身嗆徐乃麟怕了，徐乃麟為此控告2人加重誹謗，台北地院審理後，判蔡男4月徒刑，曹女則無罪。

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這次糾紛則是2015年間，葉男拿曹女公司的空白支票當作擔保，向徐乃麟借款90萬元，但後來曹女認為，徐乃麟和其李姓會計涉嫌自行在支票上填寫日期、金額，提告2人偽造有價證券罪，但檢方調查後依罪嫌不足，不起訴。對此，徐乃麟不滿，決定反控誣告等罪。

徐乃麟今天上午到台北地檢署受訪時表示，2015年曹女向他調借過1000萬到北京登記公司，同年底蔡男和他借90萬，但隔年卻被控詐欺、背信等罪，他一度語塞笑稱，「故事真的很長」，並接著說，他被提告的部分都獲不起訴。沒想到，2019年曹、蔡又在週刊爆料指他假賣屋真詐財，他從2019年開始跑法院到現在6年，花近300萬律師費，為的是什麼，因為這些人有夠壞。

此外，還有楊姓女子指他豪宅開賭場，後來楊女一審被重判一年半，二審因楊女丈夫拜託他，雙方才和解，徐乃麟說，他可以原諒別人，但「借你們錢不要，還來告我們偽造有價證券，天理何在」，李女在公司擔任會計20多年，盡忠職守，卻被提告。

話鋒一轉，徐乃麟說，這輩子在演藝圈42年，只對不起唐從聖，做最錯的事就是飆罵唐從聖，此外，從來沒有狗屁倒灶的事，而他相信台灣司法，讓他們這些壞人真正受到法律制裁，最後，再度點名曹小姐、蔡先生，「你們又多了誣告、偽證」，還有很多官司一個個進行中。

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