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娛樂 電視

炎亞綸鴻海新戲復出「宥勝全被刪」 三立回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕炎亞綸、石知田主演的科幻影集《Q18量子預言》，由鴻海科技集團攜手文化內容策進院、周美玲導演製作，原本預計2023年推出，卻遇上劇中演員接連出事，包含炎亞綸爆出桃色風波、宥勝涉性騷等事件。

炎亞綸（左）、石知田主演科幻影集《Q18量子預言》將播出。（翻攝自臉書）

而近來炎亞綸案件獲判緩刑，該劇也將於8月16日在三立播出，也代表炎亞綸即將復出，對於炎亞綸是否參與宣傳，三立表示「他尚未回應」，但因他和石知田的角色貫穿全劇，戲份沒有因此受影響。

宥勝為戲勤練攀岩，如今戲份全被砍。（翻攝自臉書）

至於受到影響的則是宥勝，三立表示：「宥勝演出部分，確定全都刪光。」因該劇是宥勝爆出#METOO事件前就殺青，而宥勝只參與其中一齣單元劇的角色，因此沒機會找人重拍，劇組決定直接刪除戲份。據悉，宥勝當時為了投入角色，拍攝前還特地練習3個月的攀岩，還曾說這是從影以來，身體最痛苦的一部戲。

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