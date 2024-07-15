李多慧耍可愛跳《愛你》萌翻！ 女主播大讚精湛又專業

李多慧耍可愛跳《愛你》萌翻。（TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧日前接受專訪，分享來台發展的心路歷程，現場也與TVBS主播謝宜倫、周祐萱即興尬舞；她行前還特別練習王心凌的《愛你》，在現場加碼秀了一段，精湛又專業的舞技，誠意十足。

李多慧（右）大方分享自己的成長故事，左為張良瑜。（TVBS提供）

本次專訪由TVBS記者張良瑜主持，訪談中，李多慧不僅大方分享自己的成長故事，也吐露從南韓到台灣發展的心路歷程。她坦言，初來乍到時，語言不通和文化差異，讓她一度感到挫折，但粉絲的熱情和支持給了她很大的力量，所以更努力學中文，李多慧自信地表示，「以前我只能說哈囉、你好，現在可以問朋友吃什麼了。」

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李多慧（中）特別與謝宜倫（左）、周祐萱（右）進行跳舞挑戰。（TVBS提供）

專訪結束，李多慧也立刻與謝宜倫、周祐萱兩位主播，一同進行跳舞挑戰環節；謝宜倫、周祐萱兩人也一改平日形象，在鏡頭前穿上舞蹈私服亮相。

雖然三人是初次見面，但經過幾次磨合，也立刻培養出默契，順利完成舞蹈挑戰。謝宜倫、周祐萱也對李多慧臉上隨時掛著笑容，留下深刻印象，自嘲兩人平時習慣正襟危坐播報新聞，如果邊笑邊跳舞，表情控管會有點問題。

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