好像洋娃娃！TWICE日本成員Sana代言精品 白皙肌膚在發光

TWICE日本籍成員Sana是許多精品的寵兒。（翻攝自Instagram@twicetagram）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團TWICE近期結束在大阪兩場【READY TO BE SPECIAL】演唱會，接下來要至東京和橫濱各唱兩場，而TWICE官方帳號貼出日籍成員Sana代言精品品牌的照片，模樣美到發光，皮膚白皙吹彈可破，讓人看了狂讚「女神」。

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Sana宛如洋娃娃般美麗。（翻攝自Instagram@twicetagram）

TWICE官方帳號貼出多張Sana代言精品品牌的美照，照片中Sana皮膚白到發光，挺拔的鼻子、瓜子小臉蛋、深邃的瞳孔、翩翩的秀髮，宛如洋娃娃般，模樣精緻不已。

ONCE狂讚Sana的美貌。（翻攝自Instagram@twicetagram）

網友們看見Sana的照片紛紛留言狂讚：「沒有Sana就沒有我的人生了！」、「我們需要Sana跨界影視圈啊！」；值得一提的是，TWICE的Special場【READY TO BE】演唱會將在7月20、21日於東京味之素體育館開唱，27、28日於橫濱的日產體育館開唱，讓眾多ONCE（TWICE粉絲名）期待不已。

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