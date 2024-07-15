「最帥花藝師」回歸歌壇前進燒屍廟 范成章看見這一幕卡到陰

〔記者張釔泠／台北報導〕「最帥花藝師」范成章再度回歸歌壇，推出全新中英文創作單曲《Perish》，MV大手筆斥資7位數拉到印度拍攝，在恆河畔的燒屍廟取景時，因不小心看到大體的臉，疑似「卡到陰」，收工後睡不著，腦中滿是燒師廟的氣味，回台足足兩週不敢吃肉。

范成章。（成馬赫娛樂提供）

《Perish》由范成章與高真TRU填詞，探索死亡與絢麗之間的微妙聯繫，MV選在印度拍攝，為了將這樣的意境呈現在MV中，導演特別安排一幕在恆河邊拍攝，范成章親眼目睹燒屍廟不斷地把屍體送進去，燒完後就直接把骨灰以及遺骸碎布丟進河裡，讓他內心相當震撼。

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范成章。（成馬赫娛樂提供）

他因直擊大體臉龐和狀態，收工後久久無法忘懷，氣味縈繞不去，甚至食不下嚥，留下衝擊症後群。范成章後來轉念，生死是自然的事，自己帶著虔敬的心記錄珍貴影像，帶著祝福之心，自己也覺得靈魂徹底被淨化。

范成章到印度拍攝MV。（成馬赫娛樂提供）

范成章到印度拍攝MV。（成馬赫娛樂提供）

《Perish》這首歌象徵著生死不過一線之隔，自從擺脫前東家的束縛後，他儼然成為各大國際時裝周知名品牌的邀請貴賓，經常能在第一排的VIP座位上看到他的身影，他也期許在未來的道路，開闢更多可能性。

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