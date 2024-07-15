李玟逝世一週年！生前最後聲音曝光 一細節藏驚人巧合

〔記者張釔泠／台北報導〕「CoCo」李玟去年7月5日離世，生前遺作「Always On My Mind」將上架，CoCo重新演譯媽媽的偶像貓王唱紅的經典歌曲，事母至孝的CoCo曾經在母親節發文說，「媽媽就是我的世界（My mom is the world to me）」，在選曲時也選了媽媽的最愛來表達心聲。

李玟。（索尼提供）

這首歌曲在1972年貓王與前妻仳離之後推出，歌詞中表達「失去後才知道珍惜」的深情與遺憾，CoCo演唱的版本將曲速放慢，以自然到有如融入呼吸的R&B轉音，傾訴她心中的滿滿的愛與牽掛之情，冥冥之中，這首歌也彷彿是CoCo與歌迷之間的交流。

請繼續往下閱讀...

今年是CoCo出道30周年，粉絲對她的思念及追想從未間斷，就在今年，CoCo生前已錄製完畢，但尚未出版的經典翻唱歌曲錄音，將陸續面世並出版專輯。這些經典歌曲是由CoCo自己擔任製作人，從2016年開始陸續製作，CoCo挑選自己與家人喜愛的歌、抒發心情的歌，以及對當代有深刻影響的經典歌曲，以自己的想法重新詮釋。

李玟。（索尼提供）

在6月15日CoCo李玟出道30周年紀念日當天，由李玟三姐妹合唱的「珍惜今天（When Will I See You Again）」已搶先釋出，這是繼1997年「我的翅膀」之後，李家三位姐妹再度充滿互相支持陪伴的真摯正能量合唱。

「Always On My Mind」將在7月16日全球同步數位上架，台灣索尼音樂發起歌迷與CoCo最美好的回憶照片募集活動，請歌迷上傳分享自身與CoCo最美好回憶的一張照片或是影像至活動信箱（inmemoryofcoco30@gmail.com），獲選的照片有機會出現在之後的歌詞版MV中，串連起大家對她的愛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法