超寵台灣！aespa多留台北一天舉辦簽售會

aespa在台北的三場演唱會全數秒殺，粉絲超給力。（法新社）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜愛韓團aespa的MY（aespa粉絲名）有福了！aespa原訂將於8月9、10、11連續三日在台北林口體育館開唱，如今宣布，將提早一天，於8月8日在台北舉辦簽售會，讓粉絲嗨翻天。

aespa將提早一天來台灣，於8月8日晚間舉辦簽售會。（法新社）

主辦單位iMe TW在13日宣布，aespa將提早來台灣，於8月8日晚間舉辦專輯簽售會，只要在指定網址購買aespa正規專輯《Armageddon》，就有機會親眼與四位女神面對面講話並簽名，除此，更推出多個獎項，讓MY超驚喜。

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南韓女團aespa將在8月連續3天，於台北舉辦演唱會。（法新社）

值得一提的是，aespa於8月9、10、11連續3天在林口體育館的演唱會門票，一開賣就秒殺，魅力龐大讓歌迷喊「太誇張」，而aespa真的很寵粉，9日為週五上班日，演唱會開唱時間訂在晚上7點半，讓歌迷有機會趕車，10日星期六為晚餐後的晚上7點、11日星期日是上班日前一天，aespa特地將開唱時間提前至晚上6點開始，讓粉絲有充裕的時間，欣賞4位女神的演唱。

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