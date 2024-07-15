周慧敏緊栓倪震 因他曾說：結婚後不可離婚

周慧敏（左）與倪震於2009年1月5日在香港註冊結婚。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕56歲港星周慧敏堪稱90年代玉女歌手，1992年11月在台灣推出首張國語專輯《流言》總銷量衝破35萬張，主打歌〈流言〉讓台灣歌迷驚為天人，成功開拓台灣國語市場。

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56歲周慧敏被稱為玉女掌門人。（香港星島日報）

周慧敏最近作客資深港星鄭丹瑞YouTube頻道「健康．旦」節目，罕見大談與老公倪震夫妻相處之道，自曝與倪震在家中就像2個傻瓜，經常不停地笑。周慧敏表示：「家中有大決定，我尊重他，讓他決定；至於當2人有不同意見，一定會坦承溝通，不會置之不理，直到達成共識。」

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周慧敏最近接受鄭丹瑞（右）訪問，罕見暢談夫妻相處之道。（香港星島日報）

節目中，周慧敏還透露倪震曾說過：「結了婚就不可以離婚。」這就是為什麼2人曾走過風風雨雨，最後都沒走上離婚一途。

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