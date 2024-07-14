江坤俊不認性騷！鄭凱云證實受害「二度發聲吐心緒」

江坤俊（左）爆出涉及性騷擾TVBS主播、節目《健康2.0》主持人鄭凱云。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕外科名醫江坤俊給人專業又愛家的正面形象，如今爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾昔日搭擋主持《健康2.0》的TVBS主播鄭凱云。江坤俊9日先後二度發出聲明，表示將會暫停演藝工作，並強調：「我絕無性騷一事！」不過，這讓證實受害的鄭凱云12日發長文洩心緒，「我也教導孩子，絕不能欺負人不能做錯事還不承認。」她稍早再度發聲，闡述目前的心情。

鄭凱云今（14日）於臉書粉專曬出影片，畫面中的她鼓勵觀眾們，如果感到內心糾結時，可以想「今天過去，人生就沒有第二個今天了！」她認為：「不管我們今天遇到了什麼心事，不管它是大事還是小事，其實幾天過後再回頭看，都只是你人生當中的往事跟故事而已。」

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鄭凱云坦言每當自己遇到煩心事就會提醒自己，「就不要往心裡去了，我們一定要答應自己開開心心地感受每一刻。」她正向又陽光地說：「珍惜每一個瞬間，在陽光下燦爛，在風雨中奔跑，在每一個朝陽跟月光中仰頭微笑，對自己說一聲昨天挺好、今天很好，明天我們要一起更好。」她也將影片連結，附在12日的長文聲明底下留言處。

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