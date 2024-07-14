江宏傑最緊張的一場比賽 神情嚴肅暖爆全網

桌球選手轉戰演藝圈的江宏傑。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從桌球選手轉戰演藝圈的江宏傑和前妻福原愛的跨國離婚官司終於在今年3月份結束，江宏傑日前在社群平台po出照片和粉絲分享自己觀看女兒比賽的心情，本身經歷過不少大型比賽的江宏傑看盡大風大浪，不過，輪到家人上場，他的表情嚴肅，還說：「原來看自己小孩比賽是會緊張der～～～」，一句話暖爆全網。

觀看家人比賽還不斷瘋狂按快門的江宏傑。（翻攝自臉書）

江宏傑的演藝事業發展順利，雖然工作繁忙，也不會忘記陪伴家人。他曬出女兒參加幼兒園啦啦隊比賽的畫面，只見他坐在看台上，表情嚴肅又緊張，比他自己參加比賽還專注。江宏傑眼神緊盯的在比賽的家人身上，還沒忘記拿出相機瘋狂按快門記錄珍貴的一刻，網友笑說：都變成小玉（卡通《櫻桃小丸子》角色）爸爸了。

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江宏傑觀看家人比賽，神情嚴肅且專注。（翻攝自臉書）

看孩子比賽比自己比賽還要緊張的江宏傑po出文章後，網友紛紛笑說：「緊張就是做爸爸的幸福」，江宏傑除了親自觀戰之外，還把2位家人的姓名刺在胸上，代表著「永遠不分開」。

江宏傑臉書發文。（翻攝自臉書）

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