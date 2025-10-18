金鐘60》康熙合體超感人！曾國城「謎之冷笑」聳肩挨批沒風度

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年「第60屆電視金鐘獎」頒獎典禮於10月17日、18日在台北流行音樂中心盛大登場，「節目類」頒獎典禮昨晚圓滿結束。許多人關注蔡康永和「小S」徐熙娣「康熙」合體時刻，兩人默契依舊，加上緬懷已故「大S」徐熙媛讓不少人直呼感動。不過昨晚就有網友注意到台下曾國城反應，意外掀起話題。

小S昨晚坦言心中還是空空的，好在身邊的親友幫助她，讓她有勇氣站起來，更認為大S一定會很希望她參加金鐘獎，所以她出現了，現場她也唱了一首由大S作詞的歌曲，引得台下十數位藝人頻頻拭淚，蔡康永哭得比小S還慘，兩人互相調侃，頒獎人比得獎人哭得還慘。

曾國城，三立電視台金鐘獎慶功（記者王文麟攝）

沒想到就在此時鏡頭正好帶到台下曾國城冷笑又聳肩的反應，被網友直接擷取影片上傳社群，直呼「氣瘋到要截上來！」、「有夠沒水準」，甚至有人問「請問他冷笑是什麼意思」，被認為態度看起來相當不屑，有失風度。

不過曾國城後來在慶功宴上被問到為何冷笑，他先是疑惑「冷笑？」接著表示「就讓他們解讀啊，那有什麼關係」。

曾國城當下反應片段（影片5分35秒處）：





