金鐘60》小S戴「大S項鍊」秀刺青藏洋蔥！鬆口回歸時機嗨喊：姊真的很罩

小S、派翠克《小姐不熙娣》拿下本屆金鐘獎綜藝節目主持人獎。（新聞攝影組攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17）日於台北流行音樂中心登場，本屆金鐘獎綜藝節目主持人獎由小S、派翠克《小姐不熙娣》拿下，小S、派翠克稍早在後台受訪，小S也透露今天帶著裝有「大S的一部分」項鍊到場，更轉身曬出刺有「媛」的刺青，表示是紀念姊姊。

小S轉身曬出刺有「媛」的刺青。（新聞攝影組攝）

小S上一次拿獎因為懷孕沒能到現場，這次是她親自拿下獎項，她今也帶著應該是裝有大S骨灰的項鍊，並提到背後有著「媛」字刺青是范曉萱刺的。

請繼續往下閱讀...

小S鬆口回歸時機。（新聞攝影組攝）

至於回歸時機，「我真的沒辦法確定什麼時候欸，這次上台出乎我的意料，原本還怕失控講不下去，但或許，再出來主持沒有那麼可怕，可是我是容易緊張的人，暫時不會把自己逼這麼緊。」更搞笑表示自己對得獎沒想這麼多:「姊！你真的很罩！」

小S也透露自己之所以沒走紅毯是因為要先好好準備，想讓觀眾看到最熟悉的小S，她得獎時提到要把獎獻給媽媽，希望能填滿她心中的空洞，S媽得知也感謝女兒暖舉：「非常非常感謝一路的支持鼓勵，也謝謝我女兒把獎獻給我，堵住心中的破洞，感謝。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法