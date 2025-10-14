把握現在！ 3生肖運勢翻轉好運爆棚財富豐收

2025年下半場三生肖將轉運。（本報資料照，記者楊金城攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2025年已經進入下半場，12生肖的運勢也悄悄出現變化，命理網站《搜狐網》特別點名3生肖，將迎來運勢大翻轉，不但機會增多，財運也跟著旺旺來。

■生肖龍

下半年對生肖龍來說，將會是個轉運的絕佳時機。事業上，他們會迎來新的機會和挑戰，先前累積的人脈和經驗將發揮重要作用。可能會有一些大型專案主動找上門來，只要他們能抓住機會、全力以赴，就有可能取得突破性的進展。在團隊合作中，生肖龍的領導能力也會充分展現，贏得同事和上司的認可與讚賞。除了工作上的收入穩定成長外，還可能會有意外之財降臨，例如投資獲得豐厚回報，或是得到一筆意想不到的獎金。

■生肖馬

下半年生肖馬的運勢將迎來大轉變。事業上，他們的衝勁和創造力將會充分發揮。可能會有新的業務拓展機會，或是在原有的工作領域中取得顯著的成績。生肖馬的人善於把握機會，敢於冒險，這種特質將幫助他們在競爭激烈的職場中脫穎而出。無論是正財還是偏財，都有不錯的表現。他們可能會因為工作表現突出而獲得豐厚的獎金，也有可能在投資理財方面獲得意外之喜。

■生肖雞

下半年生肖雞將迎來轉運的時刻。事業上，他們的努力和付出將會得到回報。可能會得到上級的賞識和提拔，獲得更多的發展機會。生肖雞的人善於學習與總結經驗，能夠不斷提升自己的能力，在工作中表現得更加出色。未來將迎來許多賺錢的機會，他們可以憑藉自己的專業技能和智慧，開拓新的收入管道。

☆民俗說法僅供參考☆

