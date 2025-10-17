「霜降」收氣養運、定心聚財！ 12生肖「迎冬好命」指南

菲菲老師提醒12生肖的朋友們，霜降的智慧在於「止、選、養、守」，洞悉氣運，放對施力重點，自然能「迎好冬、迎好命」。 （菲菲老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕根據氣象預報，自明晚起隨著東北季風報到，接下來一週大家要面對的將是濕濕涼涼的天氣。命理界氧氣美女「菲菲老師」提醒，恰巧下週也將迎來24節氣中的「霜降」，它不但是秋天最後一個節氣，更象徵著「結束與重啟」的臨界點，五行氣運在此時反轉，是「止與選」的節氣關鍵，想要「迎好冬、迎好命」，千萬別錯過這個轉運時間點！

菲菲老師進一步解釋「霜降」對12生肖運勢的影響，天氣由涼轉寒，空氣漸乾，陽氣退行、陰氣漸盛，「霜降，不僅標誌著寒意正式來臨，也揭示著2025年的氣場正進入收束與內省的階段。」

菲菲老師點明，但凡任何事，到了此時，「虛的會散，真的會留。」關係、工作、計畫，都將顯出真相：該結束的，不再能拖；該成形的，也終會落地。這是一次「天時攤牌」，更是人心誠實面對現狀的時刻，「由內而外的變化，不僅影響身體與情緒，也深刻作用於年底前的判斷與抉擇。」懂得停下無效的努力，反而更快迎來新局。

菲菲老師強調，霜降的智慧，不在求新，而在於「止、選、養、守」，若能在此時看清方向、做出正確選擇，不僅能避開年底的能量耗損，也能為入冬後的整頓與翻轉，奠定最穩的根基。



【迎霜降，五行「氣運」轉變3大關鍵】

1.金氣至極、水氣初生─事物發展來到尾聲，尚未進入真正的開展期，呈現「舊局將終、新局未起」的狀態。

2.木受金剋、火勢減弱─創造力與執行力下降，常見推動不順、靈感不足、決斷搖擺。

3.水氣甫動、陰氣主情─情緒易感，人際誤會與心神浮動的現象開始顯現。

➤鼠｜洞察契機，轉運逢新！

．五行氣運：屬水，霜降水氣初生，能量重啟。你的判斷力與直覺特別銳利，過去卡住的合作與財務有望打開。

．吉兆：貴人回歸、資源重整，是收舊迎新的關鍵月。

．建議：掌握時機，勇於提案或談新合作。

．留意：顧慮太多、猶豫不決，容易錯過轉機。

．開運小秘訣：每天清理一次辦公桌（書桌）或包包，讓新能量有空間進來。

➤牛｜穩步累積，慢能生財！

．五行氣運：屬土，霜降金氣化水，水能潤土、養財根。財運不疾不徐，只要堅守方向，成果自然浮現。

．吉兆：你的好運藏在細節裡，小修正帶來大回報。

．建議：重新盤點手上資源，整合比拓展更有價值。

．留意：急著見效或強撐表面進度，容易耗損體力與財氣。

．開運小秘訣：帳本重新整理，寫下明確理財目標，財氣會跟著聚焦。

➤虎｜整頓人際，信任重建！

．五行氣運：屬木，金氣雖退但餘波仍在，適合修復關係、調整團隊氣場。

你若願意放下控制，就能看見新的合作起點。

．吉兆：感情、人際皆有回暖跡象，主動釋出善意會迎來支持。

．建議：傾聽、協調、在自愛與尊重中找到平衡。

．留意：強勢主導，容易引發對立。

．開運小秘訣：發一則感謝訊息，會意外得到溫柔回應。

➤兔｜心定則運開，情緒則福氣！

．五行氣運：屬木，霜降金氣轉弱、水氣漸升，內心的敏感開始轉化為直覺力。

當你穩定情緒，運氣就會回來。

．吉兆：本月有心靈清理、感情回溫的跡象。

．建議：給自己獨處時間、梳理內在想法。

．留意：過度在意他人評價。

．開運小秘訣：睡前點一盞小燈，象徵為心安與好緣點亮光。

➤龍｜結束一章，準備新起點！

．五行氣運：屬土，霜降之氣讓金入土，象徵收成與重整。結束不是壞事，是為新的方向預留能量。

．吉兆：新機會正在靠近，越果斷越順利。

．建議：收尾、總結、結清。

．留意：執著舊局，拖著不放。

．開運小秘訣：丟掉三樣不再需要的東西，讓好事開始來臨。

➤蛇｜智慧化財，收穫浮現！

．五行氣運：屬火，霜降金氣轉柔，你的思緒清明、眼光準確。過去的努力即將兌現成果。

．吉兆：事業與金錢運同步提升，是穩中帶喜的節氣。

．建議：談條件、檢視投資回報。

．留意：情緒用事或衝動花費。

．開運小秘訣：清潔鏡子或螢幕，象徵視野更清晰。

➤馬｜放慢步伐，反而更快！

．五行氣運：屬火，霜降火氣退，是身體與思緒該休整的時候。越懂休息，反而越有力量。

．吉兆：健康與氣場同步恢復，心穩則事順。

．建議：規律作息、適度放空。

．留意：硬撐、過勞、過度社交。

．開運小秘訣：每天泡腳5分鐘，調氣補運最有效。

➤羊｜計畫重整，財氣回歸！

．五行氣運：屬土，霜降金氣歸藏，象徵「收與守」。你手上的資源開始聚回來，正財能量漸強。

．吉兆：穩定行動勝過華麗起頭，財氣在每一步的堅持裡。

．建議：重新規劃明年方向，越清楚越聚財。

．留意：聽信短線投資或流言。

．開運小秘訣：將手機相簿舊照片刪除，象徵舊氣清、財能聚。

➤猴｜展現創意，人氣回升！

．五行氣運：屬金，霜降金氣柔順，你的表達力、靈感力齊升。不論工作或社群，都有新舞台展現自我。

．吉兆：貴人藏在人際互動裡，越真誠越有機會。

．建議：分享成果、公開作品。

．留意：三心二意，易消耗靈感。

．開運小秘訣：更換社群大頭貼，刷新磁場能見度。

雞｜形象提升，事業穩進！

．五行氣運：屬金，霜降金氣內化，是收斂與精進的時期。你的專業能見度提高，有機會得到長官肯定。

．吉兆：貴人就在欣賞你專業的人群中。

．建議：完善細節、打磨作品。

．留意：心浮氣躁、急於表現。

．開運小秘訣：在辦公桌擺一株綠植，穩氣生財。

➤狗｜定心守位，福氣自來！

．五行氣運：屬土，霜降金氣入土，家運、人際皆進入調整期。願意信任，少些懷疑，回歸真誠，自然迎來幸福。

．吉兆：一場真心的對話，就能改變局勢。

．建議：整頓生活節奏，維持作息規律與情緒界線。

．留意：冷戰、逃避，過度憂慮他人事，或陷入情緒拉扯。

．開運小秘訣：晚間以鹽水洗手，清理日間的能量干擾。

➤豬｜靜中有勢，新運將啟！

．五行氣運：屬水，霜降水旺入主，你的感受力與直覺特別強。過去看不清的事，現在慢慢有答案，生活也進入重新安排的階段。

．吉兆：這是醞釀新篇章的前奏，越能沉得住氣，轉機越快顯現。

．建議：整理計畫、重新設定下一步目標。

．留意：隨波逐流、被他人節奏牽著走。

．開運小秘訣：每天花五分鐘寫下「此刻最感謝的三件事」，讓能量流向未來的福氣。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡





