娛樂 最新消息

金鐘60》戲劇類頒獎典禮登場 今晚揭曉戲王戲后

金鐘60主視覺設計。（三立提供）金鐘60主視覺設計。（三立提供）

〔記者葉姵妤／綜合報導〕第60屆金鐘獎「戲劇類頒獎典禮」今（18日）晚登場，由《星空下的黑潮島嶼》入圍16項成最大贏家，《影后》、《化外之醫》並列入圍15項緊追其後，《聽海湧》則入圍14項排名第三。其中，夯劇《影后》戲裡打到戲外最受矚目，女主角、女配角兩大獎項都各有3人入圍，成為本屆最激烈戰場。楊謹華、謝盈萱與新秀林廷憶爭奪戲后，鍾欣凌、曾莞婷、謝瓊煖角逐女配，究竟誰能出線，成為最大看點。

戲劇類

一、迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

• 邱姿雅／台語有影—藍色假期

（報名單位：日映影像有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金

會—公視臺語台／日映影像有限公司）

• 斯拉【陳馨妃】／什麼都沒有雜貨店

（報名單位：英傑哆影業股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事

業基金會／英傑哆影業股份有限公司）

• 黃可欣／樹冠羞避

（報名單位：穀雨影像製作有限公司、製作單位：穀雨影像製作有限公司）

• 溫妮／正港分局

（報名單位：金盞花大影業股份有限公司、製作單位：金盞花大影業股份有限

公司／隨身遊戲股份有限公司）

• 葉子綺／人生清理員

（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

二、戲劇節目最具潛力新人獎

• 余品潔／童話故事下集

（報名單位：打勾勾娛樂有限公司、製作單位：打勾勾娛樂有限公司）

• 杜蕾／在光裏的人

（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳

播人文志業基金會／杰奇傳播有限公司）

• 金雲／看見愛

（報名單位：大鴻藝術股份有限公司、製作單位：大鴻藝術股份有限公司）

• 袁漠遙／第一次遇見花香的那刻 第 2 季

（報名單位：杰德創意影音管理股份有限公司、製作單位：杰德創意影音管理

股份有限公司）

• 黃大煒／The Outlaw Doctor 化外之醫

（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電

視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 羅文君／勇氣家族

（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／青

睞影視製作股份有限公司／欣湉國際有限公司）

三、最具人氣戲劇節目獎

四、迷你劇集（電視電影）男配角獎

• 朱宥丞／聽海湧
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限
公司）

• 周厚安／聽海湧
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限
公司）

• 施名帥／愛作歹
（報名單位：按圖施工影像製作有限公司、製作單位：按圖施工影像製作有限
公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

• 黃河／星空下的黑潮島嶼
（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

• 黃冠智／人生清理員
（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

• 劉承恩／星空下的黑潮島嶼
（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

五、迷你劇集（電視電影）女配角獎

• 吳碧蓮／樹冠羞避
（報名單位：穀雨影像製作有限公司、製作單位：穀雨影像製作有限公司）

• 李沐／誰是被害者：第二季
（報名單位：瀚草影視文化事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業
股份有限公司）

• 范瑞君／愛作歹
（報名單位：按圖施工影像製作有限公司、製作單位：按圖施工影像製作有限
公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

• 黃可欣／樹冠羞避
（報名單位：穀雨影像製作有限公司、製作單位：穀雨影像製作有限公司）

• 睦媄／星空下的黑潮島嶼
（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

六、迷你劇集（電視電影）編劇獎

• JULIANA、巫柏翰、邱平、黃嗣軒／星空下的黑潮島嶼
（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

• 吳思惠、胥昌浩／選物家
（報名單位：麥桿子影像製作有限公司、製作單位：麥桿子影像製作有限公司
／畢業生有限公司）

• 張可欣、楊凱婷、胡錦筵／人生清理員
（報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

• 張均瑜／樹冠羞避
（報名單位：穀雨影像製作有限公司、製作單位：穀雨影像製作有限公司）

• 蔡雨氛【蔡宜芬】／聽海湧
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限
公司）

七、戲劇類節目造型設計獎

• 林育妘、蘇庭卉、蕭百宸、劉顯嘉／正港分局
（報名單位：金盞花大影業股份有限公司、製作單位：金盞花大影業股份有限
公司／隨身遊戲股份有限公司）

• 姚君、王嘉瑩／星空下的黑潮島嶼
（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

• 姚君【陳姚君】／百年原殤—虹霧
（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民
族文化事業基金會／瀚草文創事業股份有限公司）

• 施筱柔、張甫丞／誰是被害者：第二季
（報名單位：瀚草影視文化事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業
股份有限公司）

• 葉竹真／影后
（報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

八、戲劇類節目美術設計獎

• 吳宜玫／樹冠羞避
（報名單位：穀雨影像製作有限公司、製作單位：穀雨影像製作有限公司）

• 陳柏任、廖文鈴／誰是被害者：第二季
（報名單位：瀚草影視文化事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業
股份有限公司）

• 廖惠麗、李薇／聽海湧
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限
公司）

• 鄭之涵、李毓峰／The Outlaw Doctor 化外之醫
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 賴勇坤、何景意、尤稚儀、發哥【陳新發】／星空下的黑潮島嶼
（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

九、戲劇類節目視覺特效獎

• 林奇鋒、謝惠琪、文永翔、盧冠松、李哲誠、黃美青、林佩潔／星空下的黑
潮島嶼
（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

• 郭憲聰、江瑋竑、李芊吟／誰是被害者：第二季
（報名單位：瀚草影視文化事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業
股份有限公司）

• 劉惟熠、林翰平／聽海湧
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限
公司）

• 嚴振欽／幸福房屋事件簿
（報名單位：逆光電影股份有限公司、製作單位：逆光電影股份有限公司／偶
數影像有限公司）

• 凃維廷、黃翰麒、林宗民、江瑋竑、李芊吟／The Outlaw Doctor 化外之醫
（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電
視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

十、戲劇類節目燈光獎

• 陳冠廷、小旭【陳彦碩】、何承偉／星空下的黑潮島嶼 （報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

• 陳冠廷、馮鈞稜／The Outlaw Doctor 化外之醫 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 楊青翰、呂科徵、鄭兆珊／誰是被害者：第二季 （報名單位：瀚草影視文化事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業 股份有限公司）

• 楊青翰／死了一個娛樂女記者之後 （報名單位：鏡文學股份有限公司、製作單位：真相娛樂股份有限公司）

• 楊青翰／聽海湧 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限公司）

十一、戲劇類節目攝影獎

• 王淳宇／聽海湧 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限 公司）

• 李鳴、鍾明達／The Outlaw Doctor 化外之醫 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 周宜賢／影后 （報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

• 陳勝吉／死了一個娛樂女記者之後 （報名單位：鏡文學股份有限公司、製作單位：真相娛樂股份有限公司）

• 裴佶緯、宋文忠／星空下的黑潮島嶼 （報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

十二、戲劇類節目剪輯獎

• 江翊寧／死了一個娛樂女記者之後（報名單位：鏡文學股份有限公司、製作單位：真相娛樂股份有限公司）

• 呂旻諭／賽先生的愛情相對論（報名單位：塵埃影像製作有限公司、製作單位：塵埃影像製作有限公司）

• 林政宏／影后（報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

• 高鳴晟、王瀞巧、林佳穎／The Outlaw Doctor 化外之醫（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 高鳴晟、杜素鈴／聽海湧（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限 公司）

十三、迷你劇集（電視電影）男主角獎

• 吳念軒／星空下的黑潮島嶼 （報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

• 吳翰林／聽海湧（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限 公司）

• 姚淳耀／我的意外室友 （報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／ 萌田影像製作有限公司）

• 黃冠智／聽海湧 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限 公司）

• 黃迪揚／選物家 （報名單位：麥桿子影像製作有限公司、製作單位：麥桿子影像製作有限公司 ／畢業生有限公司）

• 鳳小岳／人生清理員 （報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

十四、迷你劇集（電視電影）女主角獎

• 林予晞／死了一個娛樂女記者之後 （報名單位：鏡文學股份有限公司、製作單位：真相娛樂股份有限公司）

• 楊小黎／台語有影—啥人顧性命 （報名單位：華星八方傳播股份有限公司、製作單位：華星八方傳播股份有限 公司／財團法人公共電視文化事業基金會—公視臺語台）

• 楊麗音／客家電影院—阿婆非死不可 （報名單位：花開映像有限公司、製作單位：客家電視台／花開映像有限公司）

• 韓寧／樹冠羞避 （報名單位：穀雨影像製作有限公司、製作單位：穀雨影像製作有限公司）

• 嚴正嵐／我的意外室友 （報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／萌 田影像製作有限公司）

十五、特別貢獻獎項

• 特別貢獻獎（得主）：陳淑芳 女士

十六、特別貢獻獎項

• 特別貢獻獎（得主）：葉輝龍 先生

十七、戲劇節目女配角獎

• 杜蕾／在光裏的人 （報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳 播人文志業基金會／杰奇傳播有限公司）

• 曾莞婷／影后 （報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

• 蔡亘晏／The Outlaw Doctor 化外之醫 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 謝瓊煖／影后 （報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

• 鍾欣凌／影后 （報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

十八、戲劇節目男配角獎

• 徐灝翔／生日快樂 （報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳 播人文志業基金會／院子有限公司）

• 馬力歐／Ｘ！又是星期一 （報名單位：鏡文學股份有限公司、製作單位：求生指南股份有限公司）

• 莊凱勛／妮波自由式 （報名單位：紅杉娛樂股份有限公司、製作單位：紅杉娛樂股份有限公司）

• 黃迪揚／影后 （報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

• 楊一展／The Outlaw Doctor 化外之醫 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

十九、電視電影獎

• 客家電影院—阿婆非死不可 （參賽單位：客家電視台／花開映像有限公司、製作單位：客家電視台／花開 映像有限公司）

• 愛作歹 （參賽單位：按圖施工影像製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會、 製作單位：按圖施工影像製作有限公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

• 樹冠羞避 （參賽單位：穀雨影像製作有限公司、製作單位：穀雨影像製作有限公司）

• 選物家 （參賽單位：麥桿子影像製作有限公司／畢業生有限公司、製作單位：麥桿子 影像製作有限公司／畢業生有限公司）

二十、迷你劇集（電視電影）導演獎

• 王傳宗／星空下的黑潮島嶼 （報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

• 洪伯豪、黃駿傑／我的意外室友 （報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／ 萌田影像製作有限公司）

• 孫介珩／聽海湧 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限 公司）

• 張均瑜／樹冠羞避 （報名單位：穀雨影像製作有限公司、製作單位：穀雨影像製作有限公司）

• 陳大璞／人生清理員 （報名單位：果陀娛樂傳播有限公司、製作單位：果陀娛樂傳播有限公司）

二十一、迷你劇集獎

• 人生清理員 （參賽單位：果陀娛樂傳播有限公司／人生清理員股份有限公司、製作單位： 果陀娛樂傳播有限公司）

• 我的意外室友 （參賽單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司／萌 田影像製作有限公司）

• 星空下的黑潮島嶼 （參賽單位：客家電視台／中華電信股份有限公司／過癮科技有限公司、製作 單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

• 誰是被害者：第二季 （參賽單位：瀚草影視文化事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業 股份有限公司）

• 聽海湧 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／看不見電影有限公司、製作 單位：財團法人公共電視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影 館／三餘創投股份有限公司）

二十二、戲劇類節目創新獎

• The Outlaw Doctor 化外之醫 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚 草文創事業股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／中 華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 什麼都沒有雜貨店 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／英傑哆影業股份有限公司、 製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／英傑哆影業股份有限公司）

• 公視人生劇展—《拍射吧！廷方！》 （參賽單位：金魚企劃有限公司、製作單位：金魚企劃有限公司）

• 星空下的黑潮島嶼 （參賽單位：客家電視台／中華電信股份有限公司／過癮科技有限公司、製作 單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

• 都市懼集 （參賽單位：酷斯本影視製作有限公司／大慕可可股份有限公司／華研國際音 樂股份有限公司／有戲娛樂股份有限公司／台灣威亞數位科技股份有限公司、 製作單位：酷斯本影視製作有限公司）

二十三、戲劇節目編劇獎

• 李念修／童話故事下集 （報名單位：打勾勾娛樂有限公司、製作單位：打勾勾娛樂有限公司）

• 張文樑、張芳瑛、藺沫言【林晏嫆】、諸英【許世瑛】、烏培尊【吳佩珍】／ 阿榮與阿玉 （報名單位：超級傳播股份有限公司、製作單位：超級傳播股份有限公司／ 中華電視股份有限公司／映畫傳播事業股份有限公司）

• 張世嫺、溫郁芳、吳岱芸、張逸寧、李叡涵、王宥蓁、劉品函／The Outlaw Doctor 化外之醫 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 蔡沂澄【蔡孟芬】、吳俊佑、張君涵、尤依筑／今夜一起為愛鼓掌 （報名單位：壹壹影業股份有限公司、製作單位：壹壹影業股份有限公司／ 樂到家國際娛樂股份有限公司／玩下娛樂有限公司）

• 嚴藝文、黃小貓【黃馨萱】／影后 （報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

二十四、戲劇類節目原創歌曲獎

• The Way I Feel／黃大煒／The Outlaw Doctor 化外之醫 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 共犯 Abettor／LÜ CY、海大富 Déjà Fu／塑膠花 （報名單位：抓馬文化股份有限公司、製作單位：抓馬文化股份有限公司）

• 神的回信／柯智棠、陳建騏、葛大為、饒瑞軍／星空下的黑潮島嶼 （報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

• 朝暮／何汶諺、陳威廷、石正揚、許哲翔、陳又陽（團名：島嶼都市浪漫譚） ／愛作歹 （報名單位：按圖施工影像製作有限公司、製作單位：按圖施工影像製作有限 公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

• 懼絕逃生／JUD 陳泳希、許惠婷／都市懼集 （報名單位：酷斯本影視製作有限公司、製作單位：酷斯本影視製作有限公司）

二十五、戲劇類節目配樂獎

• 95【吳宗諺】、陳怡嘉／愛作歹 （報名單位：按圖施工影像製作有限公司、製作單位：按圖施工影像製作有限 公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

• Sonic Deadhorse【鄭各均】／公視人生劇展—《拍射吧！廷方！》 （報名單位：金魚企劃有限公司、製作單位：金魚企劃有限公司）

• 王建威、陳建騏、梁啟慧、吳沛綾、範馬春光【林傳智】／星空下的黑潮島 嶼 （報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

• 侯志堅／影后 （報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

• 福多瑪／聽海湧 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限 公司）

二十六、戲劇類節目聲音設計獎

• 高偉晏、黃天霸、鄭元凱、陳奕瑾、黃懿梅／正港分局 （報名單位：金盞花大影業股份有限公司、製作單位：金盞花大影業股份有限 公司／隨身遊戲股份有限公司）

• 張喆泓／聽海湧 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／看不見電影有限公司／高雄市電影館／三餘創投股份有限 公司）

• 越前春光【林傳智】、吳培倫、王婕、陳家俐／星空下的黑潮島嶼 （報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台／過癮科技有限公司）

• 葉約瑟、蔡篤易／影后 （報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

• 蔡瀚陞、李威嶧、陳宏信／愛作歹 （報名單位：按圖施工影像製作有限公司、製作單位：按圖施工影像製作有限 公司／財團法人公共電視文化事業基金會）

二十七、戲劇節目男主角獎

• 宋偉恩／血．拾人生 （報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳 播人文志業基金會／興揚電影有限公司）

• 柯叔元／阿榮與阿玉 （報名單位：超級傳播股份有限公司、製作單位：超級傳播股份有限公司／中 華電視股份有限公司／映畫傳播事業股份有限公司）

• 范少勳／Ｘ！又是星期一 （報名單位：鏡文學股份有限公司、製作單位：求生指南股份有限公司）

• 連炳發／The Outlaw Doctor 化外之醫 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 楊祐寧／今夜一起為愛鼓掌 （報名單位：壹壹影業股份有限公司、製作單位：壹壹影業股份有限公司／樂 到家國際娛樂股份有限公司／玩下娛樂有限公司）

二十八、戲劇節目導演獎

• 李念修／童話故事下集 （報名單位：打勾勾娛樂有限公司、製作單位：打勾勾娛樂有限公司）

• 李俊宏／今夜一起為愛鼓掌 （報名單位：壹壹影業股份有限公司、製作單位：壹壹影業股份有限公司／ 樂到家國際娛樂股份有限公司／玩下娛樂有限公司）

• 林暐恆／Ｘ！又是星期一 （報名單位：鏡文學股份有限公司、製作單位：求生指南股份有限公司）

• 廖士涵、詹淳皓／The Outlaw Doctor 化外之醫 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電 視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 嚴藝文／影后 （報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

二十九、戲劇節目女主角獎

• 林廷憶／影后 （報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

• 柯佳嬿／童話故事下集 （報名單位：打勾勾娛樂有限公司、製作單位：打勾勾娛樂有限公司）

• 張鈞甯／The Outlaw Doctor 化外之醫 （報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 曾沛慈／太太太厲害 （報名單位：鹿路電影有限公司、製作單位：鹿路電影有限公司／八大電視股 份有限公司）

• 楊謹華／影后 （報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

• 謝盈萱／影后 （報名單位：良人行影業有限公司、製作單位：良人行影業有限公司）

三十、戲劇節目獎

• The Outlaw Doctor 化外之醫 （參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會／中華電信股份有限公司／瀚 草文創事業股份有限公司、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會／中 華電信股份有限公司／瀚草文創事業股份有限公司）

• 今夜一起為愛鼓掌 （參賽單位：壹壹影業股份有限公司／台灣大哥大股份有限公司／樂到家國際 娛樂股份有限公司／友松娛樂股份有限公司／玩下娛樂有限公司、製作單位： 壹壹影業股份有限公司／樂到家國際娛樂股份有限公司／玩下娛樂有限公司）

• 阿榮與阿玉 （參賽單位：超級傳播股份有限公司／中華電視股份有限公司、製作單位：超 級傳播股份有限公司／中華電視股份有限公司／映畫傳播事業股份有限公司）

• 童話故事下集 （參賽單位：時創影業股份有限公司／海納百川影藝整合股份有限公司／大浩 娛樂行銷股份有限公司／相聚國際股份有限公司／打勾勾娛樂有限公司、製作 單位：打勾勾娛樂有限公司）

• 影后 （參賽單位：良人行影業有限公司／宏將影業有限公司／有戲娛樂股份有限公 司／台灣大哥大股份有限公司／四方四隅文娛國際股份有限公司／合影視有限 合夥、製作單位：良人行影業有限公司）

