自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭家純今輕井澤完婚！Akira信守3年前承諾 浪漫細節曝光

鄭家純穿上典雅白紗超美。（千巡影世康姐提供）鄭家純穿上典雅白紗超美。（千巡影世康姐提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕結婚近三年的鄭家純，今（18日）日本時間上午10點半於輕井澤「森之美教堂」舉行婚禮。這場浪漫的典禮對兩人意義非凡，因為輕井澤正是他們交往後第一次旅行的地方。

鄭家純穿上典雅白紗，與Akira完成「愛的約定」。（千巡影世康姐提供）鄭家純穿上典雅白紗，與Akira完成「愛的約定」。（千巡影世康姐提供）

鄭家純與老公Akira於日本輕井澤「森之美教堂」舉行婚禮。（千巡影世康姐提供）鄭家純與老公Akira於日本輕井澤「森之美教堂」舉行婚禮。（千巡影世康姐提供）

當時在回台前一晚，Akira深情許諾：「如果有一天我們能結婚，就在輕井澤辦婚禮吧。」如今三年後，這份約定終於成真。婚禮邀請雙方至親好友約120人出席，從上午展開、至下午兩點結束，氣氛溫馨浪漫。

鄭家純與Akira三年前的約定終於成真，在輕井澤完成夢想婚禮。（千巡影世康姐提供）鄭家純與Akira三年前的約定終於成真，在輕井澤完成夢想婚禮。（千巡影世康姐提供）

鄭家純身穿典雅白紗，由經紀人康姐為她蓋上頭紗，父親牽著她走上紅毯，將她交付給新郎，現場滿溢感動。儀式後，兩人與親友共進午宴，新人在開場致詞中向所有來賓表達誠摯感謝，並安排香檳塔、朗讀信件、贈禮與合影等環節，笑聲與祝福聲交織，為婚禮畫下幸福句點。

鄭家純舉辦婚禮前，也穿上日本傳統新娘禮服「白無垢」純白色的和服。（千巡影世康姐提供）鄭家純舉辦婚禮前，也穿上日本傳統新娘禮服「白無垢」純白色的和服。（千巡影世康姐提供）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中