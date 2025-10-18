鄭家純今輕井澤完婚！Akira信守3年前承諾 浪漫細節曝光

鄭家純穿上典雅白紗超美。（千巡影世康姐提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕結婚近三年的鄭家純，今（18日）日本時間上午10點半於輕井澤「森之美教堂」舉行婚禮。這場浪漫的典禮對兩人意義非凡，因為輕井澤正是他們交往後第一次旅行的地方。

鄭家純穿上典雅白紗，與Akira完成「愛的約定」。（千巡影世康姐提供）

鄭家純與老公Akira於日本輕井澤「森之美教堂」舉行婚禮。（千巡影世康姐提供）

當時在回台前一晚，Akira深情許諾：「如果有一天我們能結婚，就在輕井澤辦婚禮吧。」如今三年後，這份約定終於成真。婚禮邀請雙方至親好友約120人出席，從上午展開、至下午兩點結束，氣氛溫馨浪漫。

鄭家純與Akira三年前的約定終於成真，在輕井澤完成夢想婚禮。（千巡影世康姐提供）

鄭家純身穿典雅白紗，由經紀人康姐為她蓋上頭紗，父親牽著她走上紅毯，將她交付給新郎，現場滿溢感動。儀式後，兩人與親友共進午宴，新人在開場致詞中向所有來賓表達誠摯感謝，並安排香檳塔、朗讀信件、贈禮與合影等環節，笑聲與祝福聲交織，為婚禮畫下幸福句點。

鄭家純舉辦婚禮前，也穿上日本傳統新娘禮服「白無垢」純白色的和服。（千巡影世康姐提供）

