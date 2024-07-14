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娛樂 最新消息

樂天女孩梔梔好意分享經驗 網友出征：什麼叫情緒勒索？

樂天女孩梔梔。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕進啦啦隊成為啦啦隊女孩成為許多人的夢想，「樂天女孩」梔梔也在社群鼓勵正在參加徵選的女孩們：能被選上就代表妳很棒。

梔梔認為女孩們能夠被選上，就是一種肯定。（翻攝自IG）

經常在社群平台分享自己應援日常的梔梔，最近也發文分享自己進入啦啦隊的過程。她認為能夠被選上啦啦隊就已經是非常棒的成就，愛棒球只是加分項。梔梔覺得不應該對參加啦啦隊徵選的女孩進行情緒勒索，她當年也是在毫無經驗的狀況下，為了取得人氣票選努力拜票，所以她給正在努力的女孩建議：該努力的地方就努力。

樂天女孩梔梔發文分享自己當初進啦啦隊的經驗談。（翻攝自IG）
梔梔也認為，無論結果如何，努力的過程都讓人敬佩，也是美好的回憶。貼文發出之後，有很多人同意梔梔的看法，紛紛在文章底下按讚。部分網友則有不同意見，梔梔也特別在留言區強調，自己貼文內容沒有針對任何一個人，希望不要曲解，糗她也尊重每個人對事情有不同看法，但她呼籲，請大家不要過度解讀，她文中提到的情緒勒索，是她認為的，如果你覺得不是，希望大家能彼此尊重。

梔梔在網路上發現，希望大家不要曲解她的言論。（翻攝自Threads）

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