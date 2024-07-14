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娛樂 電影

曹佑寧認「一見鍾情」！肉麻放閃王淨喊：我想妳

曹佑寧出席《夏日的檸檬草》的活動，放閃女友王淨。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕李沐、曹佑寧及婁峻碩今天（14日）出席電影《夏日的檸檬草》「搶先追愛」預售票首賣會，吸引數百位粉絲爭睹，李沐當場重現片中戳婁峻碩鼻孔的精彩，曹佑寧則稱私下最肉麻的情話就是講「我想妳」，間接放閃女友王淨。

曹佑寧（左起）、李沐及婁峻碩3人現實中剛好都有另一半。（記者潘少棠攝）

3人因合作《夏日的檸檬草》結緣，戲裡戲外都打打鬧鬧，今天出席活動，在片中飾演情敵的婁峻碩、曹佑寧當場進行「土味情話」大PK，婁峻碩說「不知道妳喜不喜歡吃甜食，因為我可以做妳的『舔狗』」，此話一出引來現場噓聲；而曹佑寧則表示「我等等想上一堂課，想妳的每一刻」，台下的尖叫聲宣布了曹佑寧的獲勝，讓婁峻碩吃味地表示：「根本是人的問題！」

曹佑寧（左）、婁峻碩（右）在《夏日的檸檬草》飾演情敵，戲外也是吵吵鬧鬧。（記者潘少棠攝）

在《夏日的檸檬草》中勇敢追愛的李沐，大爆料他們在高雄拍戲時，她和婁峻碩都必須嚴格控制飲食，力求在銀幕上狀態良好，但就會看到曹佑寧深夜在猛吃宵夜，一旁的曹佑寧無辜表示：「因為我水腫比較好看！」天真發言笑翻眾人。

而李沐也透露在和婁峻碩拍教室扭打戲，有先詢問過他尺度：「有沒有哪裡不能碰的？」但婁峻碩立即爽快回答：「盡量來吧！」也才把前導預告中引起粉絲截圖的戳鼻孔拍得如此有趣，而兩人現場也重現戳鼻孔的橋段拍照，另外在片中有「濕身戲」的曹佑寧和婁峻碩，更被主持人點名大秀二頭肌，引起現場粉絲齊尖叫，3人各種寵粉舉動無極限。

李沐（左）直接在現場戳婁峻碩鼻孔，笑翻眾人。（記者潘少棠攝）

曹佑寧（左起）、李沐及婁峻碩昨出席《夏日的檸檬草》活動，透露3人剛好都是一見鍾情派。（記者潘少棠攝）

相較於日久生情，他們3人都是一見鍾情派，問及私下會不會講土味情話？婁峻碩、曹佑寧雙雙否認，曹佑寧表示自己最肉麻的話，頂多只會講「我想妳」，至於女友王淨是否也會回應「想你」，曹佑寧害羞地說「一樣啦，就是正常情侶的反應」。有著未婚妻焦凡凡的婁峻碩，同樣會對另一半說想妳、愛妳，婁峻碩、曹佑寧認為每天都需要傳遞心意，直接表達想念、愛意。

暑假檔競爭激烈，曹佑寧女友王淨主演的電影《鬼才之道》也要上映，被問到會不會有票房壓力，李沐坦言一定會有壓力，但這個暑假的國片題材很多樣化，希望觀眾可以進戲院看每一部片，《夏日的檸檬草》在8月2日上映。

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