莫名其妙！ YTR咪妃狂收私訊「出來對他負責」動怒還原真相

咪妃被人盜用照片，還有人上當私訊她出面解決。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅兼YouTuber咪妃結婚3年並育有1女，婚姻生活幸福美滿，沒想到近日他卻在社群動怒，表示自己收到很多人私訊給她，要她「負責任」，讓她覺得一頭霧水。仔細查過之後，才發現根本就是自己照片被盜用。

咪妃覺得自己帳號公開也常常分享生活，怎麼會有任相信詐騙說的謊言。（翻攝自IG）

常常透過社群和粉絲分享生活點滴的咪妃，今（14）日終於忍不住爆發，發文說「來講個鬼故事」，接著就透露最近不止（不只）一人私訊轟炸她，要她出來對「他」負責，原因是咪妃假裝跟他們曖昧，借取現金不還，現在要嘛給人、要嘛還錢，咪妃還發出一連串問號。咪妃說：「一開始不知道照片上是誰（對我也沒多紅）被騙就算了。你們知道照片上是誰，也都知道我的粉專在哪，然後覺得我開小帳號私下家賴曖昧嗎= =？」氣噗噗的咪妃反問：「乾阿餒？？？？？」、「還要告我把我抓去關，我真的謝謝= =」。

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咪妃發文之後，有不少粉絲感嘆現在詐騙真的太多，還呼籲「防詐騙意識要有」，替咪妃大抱不平。

咪妃呼籲大家不要被假帳號詐騙。（翻攝自Threads）

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