艾怡良《新說唱》合體2選手引爭議！ 遭范丞丞批「混亂」

艾怡良表演遭范丞丞批混亂。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《新說唱2024》來到尾聲，來自《大嘻哈時代》的God Øne在上一集搶位賽中成功挺進12強，與其他選手一起進到最新賽段「巔峰衝刺夜」第一輪「女神幫唱賽」。節目請來6位女神，包含金曲歌后艾怡良、希林娜依高、黄綺珊 、李嘉格、薩頂頂，還有在選秀節目《乘風破浪》第三季表現亮眼的李斯丹尼，準備幫助合作選手直攻前七強。

希林娜依高、JarStick江澄宇、JinJiBeWater和隼。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

李嘉格、貳萬和MC髒髒。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

God Øne和女友Majin雖然在前段比賽被淘汰，但他帶著自己女神Majin的支持回歸《新說唱2024》舞台踢館，一上台就大放閃：「前幾天我還在家裡跟Majin談情說愛，結果一通電話，我又被叫來這裡了。」他帶來〈愛拼才會贏〉成功引起全場共鳴，讓謝帝不斷烙成語稱讚：「大氣磅礡、神來之筆、空前絕後！」最終成功擠進12強，並加入Tablo、楊和蘇的「來者不善」戰隊。

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不只God Øne有女神加持，其他選手也在最新比賽中被女神助攻，每一位女神歌手和兩位選手合作，分成6組進行表演。God Øne和來自張震嶽、熱狗戰隊的輝子，與艾怡良搭檔，並打頭陣。艾怡良上場前坦言很緊張，擔心唱自己的歌〈十四號登機門〉沒幫到忙，但她也希望大家聽完歌後有很棒的感受：「希望大家柔得淋漓盡致，剛得不懊不悔。」

精彩的表演結束後，大張偉竟然轉頭和法老開玩笑表示，應該抽到第2個演出，不看好地發言：「我們唯一能勝過的就是這個舞台了。」但大張偉還是投出了支持的票數。輪熱狗發言時，先是表明不覺得比賽一定要弄出很大聲響的音樂才會贏，接著說：「其實這個歌就是很好聽，適合留下來的歌，在節目裡面，多聽到幾首像這樣的歌，我是非常開心的。」

范丞丞接著熱狗的評語，先是認同、稱讚一輪，然後吞吐表示，「我就自己個人見解，我可能還是想看到更不一樣的東西，覺得電子人聲效果器，輝子改變最大，但好像沒有達到特別不一樣的那種舞台，不過3人的話還是最喜歡輝子的表演。」其實，范丞丞會後受訪時透露：「人聲效果器，再加上一個輝子那麼有穿透力的聲音，再加上姐姐（艾怡良）R&B的風格，三個東西混在一起，聽上去就感覺稍微有點混亂。」

大張偉為打破緊張氣氛，順勢幽默提議搭配歌名，可加入催促登機的廣播，讓全場笑了出來；隨即，話鋒一轉，先是表明同意熱狗的說法，接著感性說：「為了比賽我們已經忘記為什麼愛音樂了，因為我們到底是愛音樂，還是愛比賽，到底我們在幹嘛，然後我們為了贏別人，要裝出一副我們每個人都很強的樣子，但是當時我們並不是因為要比別人強才喜歡音樂的，我們當時是因為真的愛音樂才做音樂的。」但他也很敬佩范丞丞，敢說自己的想法，「也許網路上會有一想法，但是我覺得每個人的自我表達就是自我表達，因為他要忠於自我才是做自己，我覺得這一點很重要。」最後他回頭稱讚表演，「這就是忠於自我的舞台，所以我喜歡。」

李斯丹尼發揮高水準。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

6位女神的合作舞台各有風格，而在《乘風破浪》第三季表現亮眼的李斯丹尼也發揮超高水準，反客為主，被所有明星製作人一致稱讚李斯丹尼太帥了，Tablo更是HIGH到站起來和其他明星製作人握手，直說：「我非常喜歡這舞台。」講評時也讚不絕口，不少人認為非常有冠軍相，就連熱狗也說：「女神好像有點太強！本來好像是女神來幫助選手，可是剛剛一瞬間我感覺，女神開演唱會，兩位選手來給他當嘉賓。」

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