XG《Shooting Star》全場站起來！首來台見排字應援：一起去宇宙吧

XG首度來台開唱，霸氣十足。（寬宏藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本怪物女團XG昨天（13日）首度來台開唱，在台北國際會議中心演出，7名成員一連換穿多套服裝，長達2.5小時火力全開的超炸演出無懈可擊，讓現場歡呼尖叫聲不斷。XG大喊：「So Crazy！非常開心第一次來到台北，讓今天成為特別的一天！ALPHAZ（粉絲名），We love you！」

XG勁歌熱舞，嗨翻全場。（寬宏藝術提供）

XG是由JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA和COCONA組成，她們剛開場就展現女王般超強氣勢，帶來經典神曲《Shooting Star》，《Tippy Toes》等一連串多首熱門曲目，以及5月才剛發行的《Woke Up》，立刻掀起全唱大合唱，甚至還有人從座位上站起來，一起跳舞，氣氛嗨到不行。

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XG JURIA。（寬宏藝術提供）

XG JURIN。（寬宏藝術提供）

她們還分別各自換裝帶來Solo表演，成員們更隨機驚喜現身觀眾席，與粉絲超貼身熱舞，大唱碧昂絲《If I Were A Boy》、泰勒絲《Red》、愛黛兒《Hello》等超高人氣歌曲。

XG HINATA。（寬宏藝術提供）

演唱會現場熱情和粉絲打招呼，HINATA最想吃小籠包以及地瓜球，COCONA表白喜歡珍珠奶茶，MAYA透露來台後喝了珍奶，真的超級棒，接著就轉頭問台粉：「So good的中文怎麼講？」與粉絲一起大喊「棒」，現場也和粉絲學「漂亮」的中文，直接大喊：「ALPHAZ（粉絲名）水啦！」超有趣互動嗨翻全場。

XG MAYA。（寬宏藝術提供）

第一次來台灣，台粉也沒有忘記招牌的排字應援，以日文寫下「一起去宇宙吧」，讓XG相當感動，與此番情景拍照留念。她們在現場也和大家宣佈好消息：「我們今年還會發行新專輯！」更預告今年會一直活動滿滿NON-STOP，讓粉絲超開心。她們最後帶來爆紅歌曲《LEFT RIGHT》，讓粉絲都跟著XG一起嗨到最高點，也為整場演唱會畫下完美句點。

台粉排字應援寫著下「一起去宇宙吧」，讓XG超感動。（寬宏藝術提供）

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