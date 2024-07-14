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娛樂 電視

李維維曝越南恐怖看診經歷 「詭異男孩幫她打針」後續成謎

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》明（15日）晚10點播出「異國他鄉人生地不熟 生病真的是要人命」，李維維分享曾在越南發生恐怖的看診經歷，至今仍不知發生什麼事。

李維維曝越南恐怖看診經歷。（中天提供）

李維維還原當下情況：「我突然發燒燒到骨頭好痛，腳跟肚子全是紅疹，那時候很流行H1N1，我們馬上找了一間最近的醫院去，但醫生講話時，我頭很暈，感覺有點雞同鴨講，我只知道他說再這樣下去可能會得肺炎。」正躺在病床休息的李維維，身邊突然出現一位小男生說要替她打針：「他頭上戴著洗澡的浴帽，手上拿著東西來我旁邊，我問他『你是誰、你要幹嘛』，他都沒回答我，就直接把點滴拿起來，我很怕打針就開始崩潰大哭，然後就暈過去了，直到現在我也不知道到底發生什麼事。」

惟毅在拜訪中美洲部落時被蚊蟲咬傷。（中天提供）

惟毅則在拜訪中美洲部落時被蚊蟲咬傷，「那邊是熱帶雨林，突然我的腳被叮了一下，結果1個小時後，傷口就有膿跑出來，周圍也開始紅腫，再過了3小時之後，傷口已經有點潰爛。」但因為部落資源有限，醫療設備相當簡陋：「那個診所是用稻草搭起來的，醫生看了一下就說『蟲咬的，但我也不知道是什麼蟲』，然後直接在我的傷口上用雙氧水，超級痛，這個時候他拿出一根針，用打火機隨便燒一下，就在傷口附近戳，放血後，等到血跟組織液乾了之後，他才幫我上了優點跟貼紗布。」而高昂的醫療費，也讓他懷疑自己是不是被敲竹槓：「到門口要付錢的時候，這麼小的診所要300美金，超貴！」

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