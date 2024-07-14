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娛樂 最新消息

S2O「萬人濕身求佛」場面壯觀！比基尼辣妹水槍祝福超嗨

〔記者鍾志均／台北報導〕大型盛夏派對「S2O Taiwan潑水音樂節」昨（13）於台北大佳河濱公園熱鬧舉行，首日突破萬人參加，集結61組頂級藝人齊聚一堂，其中韓國爆紅的電音和尚NewJeansHim日進大師（尹成浩）以佛經融合電音文化，嗨翻現場。

韓國爆紅電音和尚日進大師在S2O Taiwan登場，全場萬人濕身拜佛。（S2O Taiwan提供）

日進大師以招牌歌曲《Buddha Handsome》帶領全場樂迷跳起來，並「高舉拜佛手勢」，親民的以中文告白粉絲「我愛台灣，我愛你們」，還入境隨俗播放「台灣保庇天后」王彩樺的《保庇》，搭配高壓水槍噴到五層樓高，氣氛HIGH翻。

S2O Taiwan主舞台下午人潮不斷湧入，日進大師表演一半，突然放送王彩樺經典歌曲《保庇》，前奏中文歌詞「保庇、保庇」響起，舞台上大銀幕亮出「天佑台灣」、「國運昌隆」等字，台下觀眾驚喜不已。

S2O Taiwan招牌360度噴水系統，全場猛男、辣妹濕身狂歡。（S2O Taiwan提供）

當他的招牌歌曲《Buddha Handsome》響起時，他站上DJ台帶起「雙手合十高舉」，「萬人濕身求佛」的場面相當壯觀。最後他帶來未發行的全新單曲獻給台灣，一連喊了6次謝謝，非常有誠意。

時間來到下午，搖滾區瞬間擠到水洩不通，兩排比基尼辣妹拿出水槍以潑水的祝福迎接每個到場樂迷，韓國實況主正妹DJ HANINI下午以白色細肩小背心性感登場，她高喊：「你們準備好了嗎？」音樂一下全場尖叫聲四起。

有樂迷特別cosplay日進大師參加S2O Taiwan。（S2O Taiwan提供）

晚上S2O主舞台由荷蘭電音雙人組Yellow Claw壓軸登場，另外也有韓國超大型新生代人氣女團tripleS，台灣成員Nien許念慈光榮返鄉，與YooYeon 金琉然、JiWoo 李知禹、NaKyoung 金拏炅在S2O Taiwan首次在台演出。

S2O Taiwan今於大佳河濱公園展開第二天表演節目，由挪威電音巨星Alan Walker帶來長達75分鐘的壓軸演出，現場仍可購票。

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