（專訪）邱宇辰跑通告遭大小眼 被誇帥就上台「開口秒尷尬」

〔記者李紹綾／專訪〕邱宇辰台北出生、台中長大，求學階段熱愛打籃球，想朝運動員之路邁進，也期許自己能參加HBL高中聯賽，2006年在因緣際會之下，和哥哥「王子」邱勝翊參與明星養成綜藝節目《模范棒棒堂》，兄弟倆相繼出道，是演藝圈中的知名兄弟檔。

邱宇辰。（記者王文麟攝）

邱宇辰表示，國三算是他人生的轉捩點，那年解除髮禁，他揮別小平頭，留起一頭日系髮型，意外受到女同學歡迎，至於國一、國二為何沒被注意？他笑說當時同學只覺得他個頭小小一隻，體育方面很好，會跑步、會打籃球，「我國中的巔峰期在國三，所以說髮型真的超級重要，是第二門面，一個髮型可以毀了一個人。」

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邱宇辰。（記者王文麟攝）

國三的某個假日，邱宇辰和王子及朋友相約逛街，看到百貨公司前有不少人排隊參加「型男試鏡會」（《模范棒棒堂》中區徵選會），一行人還開玩笑說：「白痴唷！什麼型男啦！自以為。」他們完全不知節目名稱，只知道是《我愛黑澀會》想要做一個男版的節目，準備離開現場時，工作人員上前詢問邱氏兄弟：「你們是兄弟嗎？要不要上去唱2首？」邱宇辰以不太會唱歌回絕，工作人員不死心遊說：「沒關係啦！你們長得帥帥的，就上去唱2首吧！」一聽到被誇帥，兄弟倆便決定上台，「人家都誇我們帥了，不上台行嗎？」

邱宇辰（右起）2011年與「王子」邱勝翊、「小杰」廖允杰組JPM。（資料照，記者潘少棠攝）

邱宇辰選唱了TANK的歌曲《給我你的愛》，他前陣子在網路上看到「初登台」的畫面，不禁自嘲：「超糗的啦！高音的時候還唱不上去，尷尬到不行，影片被挖出來，真的超級無敵想死。」王子則唱了周杰倫的《世界末日》，中間還忘詞，兄弟倆的尷尬程度應該是不分軒輊。因抱持著玩票性質參加徵選會，所以完全不抱期待，一星期後接到複選通知，兩人都以為是詐騙，邱宇辰表示，以前對歌喉沒有太自信，只覺得唱歌是一件開心的事。

邱宇辰。（記者王文麟攝）

參與《模范棒棒堂》過程中，邱宇辰覺得練舞很崩潰，他從零開始訓練，加上老師超嚴格，「只要有一個地方跳不好，老師就會要我們一直重來。」他有過放棄的念頭，但他又愛面子，覺得被淘汰很丟臉，「看到面前的人被淘汰，每個都哭個半死，還要撕名牌、默默走出去，我心裡就想著『我不想被淘汰，絕對不要』。」以前的那段辛苦時光，如今都成了邱宇辰最好的養分，他說：「所以我現在記舞步就超級無敵快。」

邱宇辰（下）小時候和哥哥「王子」邱勝翊（上）常因小事吵架。（邱宇辰提供）

邱宇辰國三畢業的暑假在錄影中度過，節目播出剛好是高一開學，邱氏兄弟成了校園風雲人物，每當下課教室外都有慕名而來的女同學，抽屜裡永遠有一堆信，一半是告白、一半是謾罵，他當時自信心不夠很自卑，在學校不太敢抬頭，「那時的我心裡很虛，覺得我會什麼？我又不是什麼明星，只是參加一個節目，剛好在那邊露臉。」幸好班上的同學很保護他，會替他過濾信件，但後來轉學時，大家都很捨不得。

邱宇辰招認，小時候跟哥哥的感情不好，什麼小事都可以吵，有時還會大打出手，「我們打很狠，會腫起來的那種，沒在客氣的，兩個都不低頭，他不停我也不會停，要到家人來勸架才會停止。」兄弟倆的情緒來得快去也快，並未出現撕破的情況，長大後遭逢家人生病，兄弟倆才開始團結扛起整個家，邱宇辰笑說：「不然以前我們在學校互看不順眼，看到都不會打招呼，像陌生人。」他從沒過會和王子一起出道，現在還同住一個屋簷下，「真的滿莫名其妙的。」

兄弟檔難免被比較，邱宇辰有感而發說：「小時候家人確實很疼哥哥，我哥的嘴巴很甜，逢人都面帶笑臉，但我不太敢，我以前比較自閉，幾乎不太說話，我小時候是I人，長大後才比較偏E人。」他和王子從小比到大，一開始會在意，但到了22歲左右漸漸放寬心，也慢慢去習慣、接受。

王子先組Lollipop@F出道，累積不少死忠粉絲，邱宇辰直言：「大家明顯比較喜歡我哥。」他2011年與王子、小杰組JPM，因哥哥已先出道，稍有知名度，他在跑通告期間感受到差別對待，「工作人員會幫哥哥拿便當，跟我就會說『欸！你自己去拿。』我們有去算過命，師姐說我哥是三太子命，沒有做什麼，大家就會奉上去，後來師姐跟我說『你就是比較命苦，要很努力，人家才會看見你』。」他當時心想：「可能這輩子我的命就是這樣。」

在JPM時期，邱宇辰感受到粉絲的喜好程度明顯，在簽唱會上有粉絲指明「只要給王子簽」，王子簽完後，粉絲直接拿專輯下台，完全略過邱宇辰和小杰，甚至曾遇粉絲拿1、20張來簽名，「雖然有給我和小杰簽，但永遠只站在我哥前面聊天，整個場子幾乎就是哥哥的主場，我和小杰超像是舞者。」他當時沒太往心裡去，「我就默默地做，把歌唱好、舞練好，總有一天大家會看見我的努力。」

最讓邱宇辰印象深刻的是，有一群死忠粉絲從《模范棒棒堂》就開始支持他，也會互揪做燈牌應援，他近期演出BL劇《關於未知的我們》人氣高漲，冒出不少新粉絲，「老粉很替我感到驕傲，因為他們有很多年沒看到我了，之前出席一日店長活動，老粉全部退到後面，為的就是想讓新的粉絲可以多靠近我一點，讓我覺得很感動。他們等於是看我一路走來，心情我可以理解，他們我都認得、20幾個都叫的出名字，看一眼就知道是誰了。」

對於常被冠上「王子的弟弟」，邱宇辰直言，小時候難免會在意，會覺得「我也有自己的名字。」但後來轉念認為「我就是啊！不然咧！」近期看到很多人留言說：「我認識你，不是因為你是誰的弟弟，是因為你是邱宇辰」，讓他感到無比欣慰。

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