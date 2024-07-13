《我的完美日常》製片來台！高崎卓馬喊愛侯孝賢：神的存在

日本製片高崎卓馬特別來台，與影迷們互動見面。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本知名製片高崎卓馬昨晚（12日）在微風影城舉辦唯一一場大師講堂，與200多名影迷進行40分鐘交流，不藏私曝光國際大導文溫德斯、坎城影帝役所廣司的拍攝幕後祕辛，首度在台辦映後講堂的高崎卓馬感受到台粉的熱情。講堂結束後許多人意猶未盡，高聲大喊日文「繼續問問題」，高崎也親切地有問必答，幽默神對應令現場歡笑聲不斷。

役所廣司在《我的完美日常》片中每天一早出門習慣仰望天空。（甲上娛樂提供）

高崎卓馬得知《我的完美日常》在台票房成績亮眼十分開心，表示自己當初是受偶像文溫德斯的作品啟蒙才開始拍電影，「30年前我有拍一些小小的獨立製片，是用8釐米攝影機去做創作，就是因為看了很多文溫德斯的作品想要學他。我心中電影圈的超級偶像有兩位，一位是文溫德斯，另一位就是侯孝賢導演，他們兩人在我心中就像神一般的存在！」

請繼續往下閱讀...

高崎卓馬分享《我的完美日常》拍攝秘辛。（甲上娛樂提供）

雖然是第一次跟國際大導文溫德斯合作，不過因為他是溫德斯的粉絲，歷年來的作品、著作、訪問幾乎都看過，算是十分了解他，高崎幽默地說：「我一開始就跟溫德斯強調說，我是你的粉絲！我們的頻率很對得上，第一次見面的時候，溫德斯跟我說，你該不會是我的兒子吧？後來相處一陣子之後，我們的頻率又更接近了，他說你該不會是我的分身吧？我說我比較想要當你的兒子，可以重來嗎？」

役所廣司在《我的完美日常》片中的住處十分符合電影意境。（甲上娛樂提供）

當初文溫德斯親自赴日勘景田調，花了3天時間在東京四處趴趴走尋找平山住的家，突然看到一間樹木枝枒伸入住宅窗戶的房子，立刻說：「我覺得平山是住在這戶！」不過高崎多次與屋主交涉未果，讓他壓力山大，「溫德斯導演都已經指著它說要了，我心想一定要借到才行，覺得壓力很大，一度想說要不要把整間房子直接買下來算了！」因為始終未能取得那戶屋主同意，最後高崎硬著頭皮換成大家後來看到電影中的那間房子，再回頭去問導演，所幸大家都非常滿意拍攝成果。

日本製片高崎卓馬在微風影城舉辦唯一一場大師講堂，與200多名影迷進行40分鐘交流。（甲上娛樂提供）

講堂結束後許多人仍意猶未盡，在高崎卓馬起身離場前，有粉絲直接用日文高喊詢問關於平山的最後一幕哭戲，高崎卓馬慢條斯理地回覆提供影迷思考空間：「人有時候在哭的時候才會知道自己真正的心情是什麼，所以平山的心情大家可以回家好好想一下。」對文溫德斯作品如數家珍的高崎卓馬，覺得台灣觀眾非常幸福，可以在大銀幕看到文溫德斯經典作品《巴黎，德州》40週年4K數位修復版，不忘推薦大家在7月26日要進戲院支持《巴黎，德州》4K數位修復版。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法