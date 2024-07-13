晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《我的完美日常》製片來台！高崎卓馬喊愛侯孝賢：神的存在

日本製片高崎卓馬特別來台，與影迷們互動見面。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本知名製片高崎卓馬昨晚（12日）在微風影城舉辦唯一一場大師講堂，與200多名影迷進行40分鐘交流，不藏私曝光國際大導文溫德斯、坎城影帝役所廣司的拍攝幕後祕辛，首度在台辦映後講堂的高崎卓馬感受到台粉的熱情。講堂結束後許多人意猶未盡，高聲大喊日文「繼續問問題」，高崎也親切地有問必答，幽默神對應令現場歡笑聲不斷。

役所廣司在《我的完美日常》片中每天一早出門習慣仰望天空。（甲上娛樂提供）

高崎卓馬得知《我的完美日常》在台票房成績亮眼十分開心，表示自己當初是受偶像文溫德斯的作品啟蒙才開始拍電影，「30年前我有拍一些小小的獨立製片，是用8釐米攝影機去做創作，就是因為看了很多文溫德斯的作品想要學他。我心中電影圈的超級偶像有兩位，一位是文溫德斯，另一位就是侯孝賢導演，他們兩人在我心中就像神一般的存在！」

高崎卓馬分享《我的完美日常》拍攝秘辛。（甲上娛樂提供）

雖然是第一次跟國際大導文溫德斯合作，不過因為他是溫德斯的粉絲，歷年來的作品、著作、訪問幾乎都看過，算是十分了解他，高崎幽默地說：「我一開始就跟溫德斯強調說，我是你的粉絲！我們的頻率很對得上，第一次見面的時候，溫德斯跟我說，你該不會是我的兒子吧？後來相處一陣子之後，我們的頻率又更接近了，他說你該不會是我的分身吧？我說我比較想要當你的兒子，可以重來嗎？」

役所廣司在《我的完美日常》片中的住處十分符合電影意境。（甲上娛樂提供）

當初文溫德斯親自赴日勘景田調，花了3天時間在東京四處趴趴走尋找平山住的家，突然看到一間樹木枝枒伸入住宅窗戶的房子，立刻說：「我覺得平山是住在這戶！」不過高崎多次與屋主交涉未果，讓他壓力山大，「溫德斯導演都已經指著它說要了，我心想一定要借到才行，覺得壓力很大，一度想說要不要把整間房子直接買下來算了！」因為始終未能取得那戶屋主同意，最後高崎硬著頭皮換成大家後來看到電影中的那間房子，再回頭去問導演，所幸大家都非常滿意拍攝成果。

日本製片高崎卓馬在微風影城舉辦唯一一場大師講堂，與200多名影迷進行40分鐘交流。（甲上娛樂提供）

講堂結束後許多人仍意猶未盡，在高崎卓馬起身離場前，有粉絲直接用日文高喊詢問關於平山的最後一幕哭戲，高崎卓馬慢條斯理地回覆提供影迷思考空間：「人有時候在哭的時候才會知道自己真正的心情是什麼，所以平山的心情大家可以回家好好想一下。」對文溫德斯作品如數家珍的高崎卓馬，覺得台灣觀眾非常幸福，可以在大銀幕看到文溫德斯經典作品《巴黎，德州》40週年4K數位修復版，不忘推薦大家在7月26日要進戲院支持《巴黎，德州》4K數位修復版。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中