公雞闖入白冰冰節目攝影棚！「成群結隊亂走」現場畫面曝

公雞出現在白冰冰節目中。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由白冰冰、陽帆主持的民視《超級冰冰Show》節目中，每一位歌手用他們精湛的歌喉，帶領大家進入到鄉村時光，隨著陳思瑋、明亮、尤娜、方順吉、楊惠絜的懷舊歌聲，棚內竟然出現一群公雞，讓攝影棚頓時充滿童趣，氣氛也回到「田庄兄哥」，農村風味十足，公雞在寬敞的攝影棚「做自己」，甚至成群結隊的到處探險，現場趣味十足，爆笑連連。

節目還邀請到本土劇男星林義芳的女兒林宜禾表演傳統戲曲「代戰公主」，她與親弟弟林柏宇登台合作，林宜禾這次表演「代戰公主」，她和黃新皓飾演的「薛平貴」盤旋在空中，完成高難度表演，還帶領著弟弟林柏宇、陽帆上演一段爆笑短劇。

請繼續往下閱讀...

白冰冰、陽帆邀林宜禾表演戲曲。（民視提供）

不過上場前林宜禾一度退縮，坦言許久沒練功會讓老師和劇校丟臉，順利完成演出後她也感動地流下淚水。爸爸林義芳怕女兒緊張，錄影當天沒有到現場，直到演出結束才看影片，發現女兒表現如此的好，連兒子林柏宇也擔任現場的一角，讓他相當驕傲，直誇讚她在劇校8年的經驗，讓她有獨立、有想法也有抗壓性，也期待未來女兒在演藝事業有更多的表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法