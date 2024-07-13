台韓友誼！許光漢送花給邊佑錫 證實兩人見面「開心同月同日生」

許光漢今天出席韓系品牌活動，吸引300多人朝聖，現場擠爆。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕許光漢近來行程滿檔，今天（13日）在台北忠孝SOGO出席韓系品牌活動，吸引300名死忠粉絲朝聖，也有從韓國飛來台追星的粉絲。許光漢對此感到非常開心，表示很久沒有在台北出席活動，「大家就像天氣一樣熱情！」

提到近況，許光漢透露最近在日韓、香港及北京到處跑，已經好幾個月沒有躺在自己床鋪上，「有一種我是誰、我在哪的感覺，感覺很不像我家、不熟悉的感覺。」

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許光漢到處飛，透露已好久沒在自己床上睡覺。（記者胡舜翔攝）

他演出的韓劇《無路可走：輪盤賭》即將在7月31日上線，表示當時在韓國拍攝不會感到不適應，飲食上也非常OK，沒有水土不服的狀況，硬要說大概只有食物太多澱粉，感覺自己有變重，但仍努力健身運動。回憶起拍攝過程，許光漢透露當時天氣相當寒冷，體感溫度只有-21度，晚上在湖邊拍打戲，「可是熱身起來，等待換了另一個鏡頭的時間，身體又冷了。」

許光漢證實與邊佑錫互加IG，還一起吃飯。（記者胡舜翔攝、資料照）

隨著他在韓國演藝圈發展，人脈也越來越廣，先前他送花給與他同月同日生的邊佑錫，還互相追蹤IG，引發熱烈討論。許光漢透露，因為兩人有共同認識的工作人員，加上他有空檔，因此一起吃了飯，覺得滿開心。

最近他參加了落日飛車成員國國的婚禮，特別飛到泰國蘇美島，表示已經很早就跟對方約好，只要有空就一定出席。問及是否想要談戀愛？他認為：「工作跟玩樂還有愛情都要兼併的，這樣你的人生才會比較充實、圓滿！」不過態度上還是隨緣。

許光漢表示若在方便的情況下被認出來，合照是沒問題的。（記者胡舜翔攝）

他先前參加落日飛車、HYUKOH合作的《Antenna》MV，與竇靖童合作，稱竇靖童人很NICE，拍完還一起喝一杯。至於這兩大天團在9月的演唱會是否會出席？許光漢表示有時間的話，會當觀眾去聽，下半年也會推出影集《正港分局》，劇情相當無厘頭，他請大家期待。

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