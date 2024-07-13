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娛樂 亞洲

李心潔身材原來這麼辣 開超深V「半球全露」

李心潔罕見分享好身材。（翻攝自@sinjelee1234 IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕李心潔早前以電影《見鬼》奪下金馬影后寶座，近年多從事幕後工作，已不常公開露面，但仍不時更新社群分享近況。昨（12）日她罕見破尺度曬出泳裝照，可見今年已48歲的她，看起來卻比同齡人年輕很多，甚至看不出歲月痕跡，被指是「逆齡生長」越老越美。

李心潔穿上一套酒紅色繞頸泳衣，勒出「暴力身材」。（翻攝自@sinjelee1234 IG）

李心潔穿上一套酒紅色繞頸泳衣，勒出「暴力身材」。（翻攝自@sinjelee1234 IG）

李心潔過去總是包得緊緊的，這回罕見分享好身材，原來是到義大利西西里小島旅遊，享受愜意生活，更說「只要遇到陽光和海洋，心中就燦爛起來。」從分享的辣照可見，她穿上一套酒紅色繞頸泳衣，勒出「暴力身材」。

李心潔自拍時還率性將頭髮甩到臉上，雖然遮住半張臉，膚質仍維持的一樣好，許多人看見她難得分享辣照，紛紛留言稱讚「永遠的女神，裙擺搖搖」、「深藏不露阿」、「身材體態仍然維持得很好」。

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