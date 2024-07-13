嚴正嵐「買房基金」全給黑道還債！馬力歐跳出呼籲：所有親戚都該幫忙

嚴正嵐（右）在《我的意外室友》中為了幫哥哥蔡昌憲還高利貸，買房基金泡湯。（公視台語台、華視提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕嚴正嵐與姚淳耀在公視台語台、華視戲劇《我的意外室友》中，為了幫哥哥蔡昌憲還債，將兩人的買房基金全數交給黑道，引發網友熱議。戲外的嚴正嵐十分理性，被問及是否也做一樣的選擇？她則會先看哥哥有沒有性命安全，有的話就會主動幫忙了，如果沒有就請他自己加油，但若是哥哥提出需要幫忙仍會幫他。

百白與嚴正嵐想法接近，她認為幫忙要有底線，若讓自己的生活失序，其實也是幫倒忙的一種，她會拿出部分積蓄幫助哥哥一家暫時度過難關，但不會把購屋、結婚基金全數借出，因為這也攸關自己和另一半的約定和未來。馬力歐突破盲點地說：「也不是只有我一個親戚嘛！大家一起來幫忙，都是一家人。」

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馬力歐（右）帶著一群人不顧安危趕到還債現場。（公視台語台、華視提供）

劇中姚淳耀陪同大哥蔡昌憲前往地下錢莊指定地點還錢，兩個「室友」嚴正嵐、楊麗音與大嫂張寗、「熊賀住房屋」同事們聞訊立刻不顧安危趕到現場。雖然劇情劍拔弩張，但是拍攝現場卻很熱鬧。

百白透露戲裡的老大其實是副導的先生，因為長相粗獷被抓來演黑道，但私底下是個非常溫柔客氣的基督徒呢！蔡昌憲則大讚馬力歐搞笑功力：「馬哥真的很好笑，我幾乎不能好好演戲，有時要捏著自己大腿，不然一定會笑出來。」

馬力歐謙稱自己只是骨子裡綜藝細胞不時想要搞笑一下。金鐘視帝姚淳耀也笑說：「那天就是一直想笑場，因為大家都太好笑了，每個人都會加入一些即興，讓戲變得很有趣。」嚴正嵐表示在這樣炎熱的環境大家依然相處融洽，代表劇組感情真的很好。

《我的意外室友》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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