「自稱工作人員」辯護Jennie哈菸爭議 網友遭狠打臉疑為粉絲假冒

Jennie哈菸事件延燒，疑有粉絲假冒工作人員護航。（翻攝自IG、X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員Jennie前段時間，被爆出在室內吸菸，對著工作人員吞雲吐霧，引發網上關注。而近期有疑似為粉絲的網友假冒工作人員，想幫Jennie洗白哈菸醜聞，但卻被韓媒抓出並非在場工作人員。



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疑似假冒工作人員的網友表示，影片中出現的地方是時裝秀的待機區域，並無室內禁煙管制，而Jennie有事先詢問是否可以吸煙，且有開窗進行通風。吐菸問題則是當時工作人員找口紅時，不小心與工作人員的動作同步，才導致煙霧吐在她身上，時裝秀結束後，Jennie有向此工作人員道歉，該工作人員也表示自己也是吸煙者，沒有問題。

Jennie手持電子菸。（翻攝自X）

但後續有網友發現疑點重重，懷疑這可能是支持Jennie的粉絲冒充的，並提出義大利從2005年就立法禁止在公共場合室內吸菸，狠狠打臉該名網友的辯詞；《Xports News》後續報導，在確認該人士證詞的真實性過程中，發現其為冒充者，推測可能是一位Jennie的粉絲。

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