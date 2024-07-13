晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「自稱工作人員」辯護Jennie哈菸爭議 網友遭狠打臉疑為粉絲假冒

Jennie哈菸事件延燒，疑有粉絲假冒工作人員護航。（翻攝自IG、X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員Jennie前段時間，被爆出在室內吸菸，對著工作人員吞雲吐霧，引發網上關注。而近期有疑似為粉絲的網友假冒工作人員，想幫Jennie洗白哈菸醜聞，但卻被韓媒抓出並非在場工作人員。

相關新聞：（影音）Jennie爆室內抽菸道歉了！曝已聯繫在場工作人員

疑似假冒工作人員的網友表示，影片中出現的地方是時裝秀的待機區域，並無室內禁煙管制，而Jennie有事先詢問是否可以吸煙，且有開窗進行通風。吐菸問題則是當時工作人員找口紅時，不小心與工作人員的動作同步，才導致煙霧吐在她身上，時裝秀結束後，Jennie有向此工作人員道歉，該工作人員也表示自己也是吸煙者，沒有問題

Jennie手持電子菸。（翻攝自X）

但後續有網友發現疑點重重，懷疑這可能是支持Jennie的粉絲冒充的，並提出義大利從2005年就立法禁止在公共場合室內吸菸，狠狠打臉該名網友的辯詞；《Xports News》後續報導，在確認該人士證詞的真實性過程中，發現其為冒充者，推測可能是一位Jennie的粉絲。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中