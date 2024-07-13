（影音） 婚禮驚見伴娘「高衩開到腿跟」辣舞 真實身分被挖出

王依渟在閨蜜婚禮上擔任伴娘，她身穿淡灰色的開高衩禮服，盡顯好身材。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前一部婚禮的影片在網路瘋傳，畫面中只見一名身穿開高衩禮服大跳熱舞的伴娘，令全場瞬間沸騰，男賓客眼睛都不知該往哪看，而該伴娘身分也被挖出，竟是有「愛愛女神」之稱的女星王依渟。

王依渟身穿開高衩禮服辣舞，令全場瞬間沸騰，男賓客眼睛都不知該往哪看。（翻攝自IG）

王依渟原是黃明志打造女團「AMOi-AMOi」的一員，自2020年解散後轉型直播。（翻攝自IG）

王依渟原是黃明志打造女團「AMOi-AMOi」的一員，自2020年解散後轉型直播，因在直播唱《要愛愛》一曲而被網友譽為「愛愛女神」。近日王依渟在閨蜜婚禮上擔任伴娘，只見她身穿淡灰色的開高衩禮服，盡顯好身材，一開跳就引發全場歡呼，火辣身材遭疑搶新娘鋒頭，對此新娘也現身留言：「新娘本人我沒關係」，連林襄都留言稱讚，該影片目前已有超過7萬人觀看，熱度驚人。



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