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娛樂 亞洲

挖呀挖老師驚爆懷2胎！ 本人親自回應了

挖呀挖老師近況曝光。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國河北一名黃姓幼教老師去年憑藉洗腦神曲〈小小花園〉爆紅，在網路上累積不小知名度，被網友們親切暱稱為「挖呀挖老師」。如今當媽後的她，經常透過社群曬出工作日常，日前她現蹤草原，抱著小孩飛高高，微凸的腹部意外成為了焦點，讓不少人懷疑她是不是即將迎來第二胎。

挖呀挖老師因著寬鬆白洋裝，被質疑是否懷二胎。（翻攝自微博）

挖呀挖老師日前PO一段8秒短片，分享抱著孩子在草原上開心旋轉的模樣，由於她身穿白色寬鬆洋裝，小腹微凸飄孕味，有人在留言區獻上祝賀寫下「黃老師好速度呀，二胎顯懷了」，此則留言釣出挖呀挖老師本人回應：「那是我肚子還沒減下去」。

挖呀挖老師親回網友。（翻攝自抖音@教音樂的花開富貴）

媽媽們辛苦生完孩子後，都盼能盡快恢復動人體態，當個漂亮孕媽咪，不少媽媽粉替挖呀挖老師緩頰表示「懷完孕這個肚子是真的難減」、「我現在四個月了還是一樣」、「我也是孩子一歲了肚子也沒瘦」。

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