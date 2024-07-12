傳遭樂天欠薪！巫苡萱鬆口「轉隊想法」 認快付不出房貸

「亞亞」鄭羽凡螺螄粉店開幕，巫苡萱。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人「亞亞」鄭羽凡今（12）日在自家螺螄粉餐廳舉辦調理包上市活動，好友林采緹、「玉兔」鄭如吟、巫苡萱等都前來站台，其中巫苡萱所屬的樂天球團傳出積欠啦啦隊女孩薪水，她則吐露真實心聲。

亞亞」鄭羽凡（左3）螺螄粉店開幕，巫苡萱（左起）、大胃王泡芙、林采緹、玉兔全家福一起站台。（記者胡舜翔攝）

巫苡萱表示從三月底開始就陸續拿到錢了，因為有其他收入來源，目前生活還過得去，至於是否有考慮轉隊？她則表示沒有這個想法，但並沒有排斥，笑回還是要替自己留後路，而傳出有女孩因此付不出房租，她也直呼自己房貸快要付不出來，不過仍義氣喊話，稱對方如果付不出錢，可以先去她家住。

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「亞亞」鄭羽凡螺螄粉店開幕。（記者胡舜翔攝）

亞亞為自家餐廳「老雜·眸」柳州正宗·螺螄粉，舉辦全台第一包MIT螺螄粉調理包上市活動，談起創業開店，她感謝林采緹提供給她很多的建議，亞亞也自嘲是老闆兼歐巴桑，她感嘆說，員工不好請，有時店裡生意太好，第二天員工落跑不幹，自己只好臨時充當櫃台收銀，還兼煮食物、備餐、送餐、洗碗等；她也說，為了不要被貼上惡老闆標籤，貼心提供眾多員工福利及員工餐，「結果遇到一個超愛吃店裡抄手的員工，一個月內吃掉我30盒的抄手。」

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