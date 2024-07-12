晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傳遭樂天欠薪！巫苡萱鬆口「轉隊想法」 認快付不出房貸

「亞亞」鄭羽凡螺螄粉店開幕，巫苡萱。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人「亞亞」鄭羽凡今（12）日在自家螺螄粉餐廳舉辦調理包上市活動，好友林采緹、「玉兔」鄭如吟、巫苡萱等都前來站台，其中巫苡萱所屬的樂天球團傳出積欠啦啦隊女孩薪水，她則吐露真實心聲。

亞亞」鄭羽凡（左3）螺螄粉店開幕，巫苡萱（左起）、大胃王泡芙、林采緹、玉兔全家福一起站台。（記者胡舜翔攝）

巫苡萱表示從三月底開始就陸續拿到錢了，因為有其他收入來源，目前生活還過得去，至於是否有考慮轉隊？她則表示沒有這個想法，但並沒有排斥，笑回還是要替自己留後路，而傳出有女孩因此付不出房租，她也直呼自己房貸快要付不出來，不過仍義氣喊話，稱對方如果付不出錢，可以先去她家住。

「亞亞」鄭羽凡螺螄粉店開幕。（記者胡舜翔攝）

亞亞為自家餐廳「老雜·眸」柳州正宗·螺螄粉，舉辦全台第一包MIT螺螄粉調理包上市活動，談起創業開店，她感謝林采緹提供給她很多的建議，亞亞也自嘲是老闆兼歐巴桑，她感嘆說，員工不好請，有時店裡生意太好，第二天員工落跑不幹，自己只好臨時充當櫃台收銀，還兼煮食物、備餐、送餐、洗碗等；她也說，為了不要被貼上惡老闆標籤，貼心提供眾多員工福利及員工餐，「結果遇到一個超愛吃店裡抄手的員工，一個月內吃掉我30盒的抄手。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中