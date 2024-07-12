不爽王菲被罵！謝霆鋒爆「致電警告他」揚言一刀兩段

謝霆鋒（右）與王菲2014年世紀復合造成轟動。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝霆鋒和大11歲的王菲情纏24年，雙方各自娶嫁後又離異，2014年世紀復合更造成轟動，這10年來愛得低調也相當穩定，兩人的感情生活也一直備受矚目。不過，有中國網友近日爆料謝霆鋒曾為王菲在網路上被罵，因此致電粉絲團負責人，揚言如果相同事情再發生，將跟粉絲團一刀兩斷，消息曝光後引發熱烈討論。

近日有一位已經脫粉的中國網友爆料，稱謝霆鋒曾見有粉絲在網路上發表一些批評王菲的言論，因此親自打電話給支持他逾20年的粉絲團負責人，並警告別繼續說王菲的壞話，不然就和粉絲團一刀兩斷。隨後，該粉絲團發出通知，要求團員們別參與任何和王菲有關的話題。

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消息曝光後，「謝霆鋒王菲戰鬥粉」、「謝霆鋒打電話給粉絲團負責人」等關鍵字立刻衝上微博熱搜，許多網友紛紛表示：「我覺得謝霆鋒這樣對王菲很男人，霆鋒這個年紀這個咖位，他沒有激進粉絲他也沒問題啊，但是他沒有王菲不行！ ​​​」、「粉絲還是不要干預藝人的私生活」、「這才是正常的藝人，看著粉絲嘴自己家人坐視不理的想想就可怕。」

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