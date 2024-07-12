肯爺8/25要來高雄演出？ 市府：未接獲資料完備的正式申請

傳言美國知名饒舌歌手肯爺（Kanye West）將到高雄開唱。（美聯社）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對近日有媒體報導，美國知名饒舌歌手肯爺（Kanye West）要到高雄世運主場館演出？ 高市府今天說明，世運主場館檔期申請有一定的審核條件及申請程序，市府迄今並未接獲肯爺演出活動欲借用場地的完備正式申請，且網傳肯爺演出日期時段，已有其他民間單位完成申請使用。

高雄世運主場館可容納5萬人。（資料照）

根據媒體報導，美國饒舌歌手、音樂製作人兼詞曲作家肯爺（舊名Kanye West，現稱Ye），預計8月25日來台舉辦 「Ye VULTURES LISTENING EXPERIENCE live in Taiwan 」，除了他本人親自到場外，知名歌手Ty Dolla $ign也將同行，外傳場地選在高雄世運主場館，不過主辦單位昨表示目前還在協調中。

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對此，高雄市運發局說明，今年5月底曾接獲某公司來訊，表示欲預約8月底世運主場館時段，舉辦Kanye West演唱會，運發局提醒需以正式公文提出申請，並檢附活動企畫書、藝人合作備忘錄、場地佈置撤場計畫等相關文件，以完備申請程序。

運發局指出，今年6月，改由另間公司發函至運發局，說明欲租借8月底的世運主場館場地，辦理Kanye West演唱會，但同樣沒有檢附相關文件，只寫會後補；運發局回函指出因檢附文件不齊、活動主辦單位無法確認，因此場地無法借用，迄今便未見該公司或其他公司針對Kanye West演唱會，再行提出租借場地申請。

高雄市文化局強調，感謝各界支持與協助，讓高雄演唱會熱潮持續爆發，今（2024）年至7月上旬高雄已舉辦超過81場演唱會，下半年度演唱會檔期申請相當熱烈，目前各場館已公告之演唱會更達50場，如：火星人Bruno Mars、日團ONE OK ROCK、Stray Kids、Take That接招合唱團等國內外重量級藝人將接續於港都開唱。

高市文化局說，高雄今年度演唱會場次預估突破150場，超越去年，世運主場館更是早已滿檔，高雄誠摯歡迎全世界各種類型演出來到高雄，基於推廣扶植流行音樂、促進藝文及觀光政策立場，將做最好最佳的準備。

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