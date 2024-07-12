動畫《驀然回首》票房破1.37億！《哥吉拉-1.0》導演山崎貴也給掌聲

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動畫電影《驀然回首》截至昨天（11日）已經在日本衝破7億日元票房佳績（約新台幣1.42億元），各界菁英更不吝於分享好評。

《驀然回首》由有「怪物動畫師」之稱的押山清高單槍匹馬負責導演、編劇、角色設計、分鏡等職務，更包辦一半以上的「原動畫」工作。身負重任的他，近期接受日本媒體專訪時表示：「就像原著作者藤本樹先生，將自己投射到自己的作品中一樣，我身為一位畫家，也會將自己投射到電影當中。我覺得如果我不讓自己走那樣遠，我就無法把它拍成電影。」

請繼續往下閱讀...

尤其本片製作團隊人數，比一般的動畫電影少非常多，不免讓人猜測少數人要負責這麼多工作量，是否需要借助AI人工智慧技術來協助？他對此回應：「由於我們是以少數人去創作作品的工作室，所以我認為這與藤本樹先生的這部作品精神很相配。至於繪圖，我們刻意留下創作時的線條痕跡，人物也被蘊含在場景當中，我們會視情況改變角色表達情感的方式，也瞄準了人工智慧永遠無法創造的東西。」

電影的劇情核心，是奠基在兩個女孩提出的「妳為了什麼而畫」哉問，導演在本片製作完成後，也找到了答案，並笑說：「如果只是為了賺錢的話，我就不用經歷那麼多麻煩了。我無法用言語表達，但至少我認為我有一種生活方式，盡我最大所能去追求繪畫。」

導演押山清高對創作《驀然回首》自信表示，自己瞄準了人工智慧無法創造的動畫。（采昌提供）

《驀然回首》在日本創下讓人驚嘆的票房成績，雖然只是小規模上映，卻已經締造雙週票房冠軍，截至昨天（11日）更在日本衝破7億日元票房佳績（約新台幣1.37億元），並獲得各界菁英讚賞。「日本電玩設計大師」小島秀夫直稱本片是他「近十年最讓人難忘的動畫之一」：「我感到震撼不已！如此柔軟、如此溫柔卻又充滿力量！超越真實場景的豐沛表現與感性！我為娛樂產業的現在與未來感到震撼不已！」

此外，屢獲日本奧斯卡肯定，近期更以《哥吉拉-1.0》榮獲奧斯卡最佳視覺效果獎肯定的名導山崎貴也有感而發：「任何有創作想法的人，一定都會體驗過各式各樣的情緒漩渦，以及無論設想多少次不同的可能性，仍無可挽回、不講理的荒謬，都真實地存在於其中，進一步地凝聚著更大的能量；這毫無疑問是一連串真實的『Look Back』歷程。為本片所有演出者及劇組人員獻上掌聲！！」

《驀然回首》的日本票房已經突破7億日元，更獲得各界菁英人士力讚。（采昌提供）

不僅如此，本片在動、漫畫工作者間也是好評不斷。《搖滾吧！中二樂團》導演岩井澤健治：「單純埋首在繪畫的那份喜悅、痛苦與笨拙，一切的情感都洋溢在畫面當中，讓我憶起那曾幾何時逐漸淡忘的感受，這部電影就是這麼精彩。」

《蠟筆小新》系列導演本鄉滿：「讀過原著，內容遠遠超出我的預期。戲院到處都是年輕人，我強烈建議要在電影院觀賞這部電影，充滿了『動漫之力』。」

就連擔任《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《鏈鋸人》等人氣漫畫作品的編輯林士平也盛讚：「從頭到尾充滿了『情感』和『技藝』的電影。角色的表情和動作通過精彩的動畫被精心描繪出來，在觀看過程中，我多次對導演、節奏和呈現方式感到驚歎。聲優們的表演非常貼合角色，以至於即使重新閱讀原作時，也只能聽到他們的聲音和語調。片尾中村遼的音樂靜靜地滲入我的心裡，幾乎讓我落淚。這是一部從細節到整體都充滿亮點的電影，有很多可以談論的地方。」《驀然回首》將在8月1日（週四）於台灣盛大上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法