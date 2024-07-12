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《怪醫黑傑克》真人版是他！高橋一生竟嚇哭人：我成功了

《怪醫黑傑克2024》高橋一生、永尾柚乃。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕高橋一生主演的真人版《怪醫黑傑克2024》在日本播出，創造雙位數10.3%的收視佳績。他在劇中挑戰家喻戶曉的動漫角色「黑傑克」，回想接到演出邀約時的心情：「坦白說，我同時感到『高興』和『不知所措』！」

永尾柚乃在《怪醫黑傑克2024》中做出「真不可相信」的pose。（翻攝自X）

高橋一生在《怪醫黑傑克2024》飾演無執照天才外科醫生「黑傑克」，雖然醫術高超，但他以向家屬收取高得離譜的治療費為代價換取100%手術成功率。高橋一生相當重視此次演出，只是因為近年主演過另一部漫改作品《岸邊露伴一動也不動》，一開始有點擔心觀眾混淆角色，所以他對角色下了不少苦功：「這次我確實說了一些我平時不會說的話，希望讓黑傑克看起來很酷，而不是高橋一生。我也非常注重服裝和外觀，思考如何利用服裝的功能和這種異形感。」

高橋一生（左）與永尾柚乃主演《怪醫黑傑克2024》。（翻攝自X）

高橋一生也是《怪醫黑傑克》原著粉絲，回想最初看漫畫時的心境：「應該是在小學三、四年級，我記得當時覺得怪醫黑傑克非常可怕，讓人無法理解他在想什麼。」他透露戲劇開頭有一個救助孩子的場景，「那位小演員竟然嚇哭了，因為他以為真的會被斬斷手臂所以非常害怕。雖然我道歉了，但我也覺得自己成功塑造出了小時候我心中的那種恐怖形象。」

《怪醫黑傑克2024》劇中主要的助手「皮諾可」由7歲日本童星永尾柚乃演出，高橋一生談到私下相處狀況：「『皮諾可』和我相處得非常好。她很喜歡妖怪，我們經常聊妖怪，我還送她一本妖怪書，我想她應該很開心。」

《怪醫黑傑克2024》高橋一生（左）、永尾柚乃分別飾演黑傑克以及皮諾可，兩人造型相當還原。（翻攝自X）

在日本播出後有網友開玩笑：「高橋一生的白髮比原著多好多，這個醫生過勞了。」另外有劇迷大讚主演魅力：「高橋一生演什麼都好像，超強」、「雖然他是拜金男，但我還是愛他」，觀眾們直呼看不過癮，敲碗期待真人版劇集化，因為每週都想見到。《怪醫黑傑克2024》12日在Hami Video上架。

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