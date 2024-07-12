《黑暗榮耀》林智妍一身黑「女王氣場」超強 胸前開大洞耍心機

林智妍一出場全場氣氛瞬間沸騰。（翻攝自@plusm_entertainment IG）



羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕憑藉出演《黑暗榮耀》霸凌主使者「朴涎鎮」一角爆紅的林智妍，擁有姣好外貌及纖細大長腿，完全是天生衣架子，雖然她出道時間不長，但實力早已備受肯定，日前她出席新作《左輪手槍》發布記者會，以一身全黑大露背連身褲亮相，性感的模樣立刻迷倒眾人。

電影《左輪手槍》由林智妍、全道嬿、池昌旭主演。（翻攝自@plusm_entertainment IG）



《左輪手槍》劇情講述曾因犯下重罪入獄的前警察「河秀英」（全道嬿 飾）出獄後，為了追尋真相的故事，林智妍飾演「河秀英」的好友，不斷給予幫助，電影將於8月7日在南韓上映。林智妍日前出席發布會，選擇了一套黑色連身褲作為出場服裝，該連身褲的上半身設計極具挑逗性，中間還心機大開一個洞，飽滿的上圍更加深邃。

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林智妍絕殺的鎖骨完美呈現。（翻攝自@plusm_entertainment IG）

大挖洞的設計使林智妍的肩頸線條得以完美展現，網友紛紛讚賞表示「林智妍像開了濾鏡」、「她的鎖骨我一直都愛」、「腰都要比手臂細了」、「女神啊」。

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