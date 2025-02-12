許瑋甯新春喜訊曝光！合體邱澤放閃「宣布新身分」

許瑋甯（左）和邱澤難得公開合體。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯和邱澤結婚3年多，昨晚難得公開在春酒合體現身，原來是她今年成為「時間軸製作所」董事，邱澤愛相隨，因此夫妻難得合體現身。許瑋甯提到自己成為董事是「天時、地利、人和」，未來台灣的工作仍由現在經紀人負責，但她會跟新平台「Ztor.」合作，她說：「自己單打獨鬥很辛苦，現在有這品牌，可以把藝人、平台和故事結合，就會是很順暢的工作SOP，每個人都可以得到不同的資源。」

許瑋甯現在有3座金鐘獎，2015年她以《16個夏天》獲女配角獎，2023年、2024年接連以《她和她的她》、《不夠善良的我們》奪迷你劇戲后，如今她成為董事，也就是自己會升格幕後製作，不只像現在一樣僅是被選擇的演員。

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許瑋甯和邱澤結婚3年多，但她昨天不太記得自己已經結婚幾年，只有吞吞吐吐回：「可能3年，我只記得12月登記結婚，我們平常沒有特別過結婚紀念日。」今年農曆年夫妻倆沒出國，跟家人共享團員日，她說每年都會準備年菜，「有認領2道菜，媽媽也有2道」，然而昨晚邱澤不願正面入鏡，許瑋甯替老公解釋：「他臉已經紅了，喝酒就會這樣。」

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